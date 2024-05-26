İzmir de listede! Boşanmanın en fazla olduğu iller mercek altında

6 İLDE ANALİZ ÇALIŞMALARI

Doğurganlık hızının düşmesi ve boşanma hızının artması nedeniyle Türkiye'de ilk defa sahada çalışma yürütülecek.

Doğurganlık hızının en düşük olduğu Karabük, Zonguldak ve Bartın ile boşanma hızı en yüksek olan İzmir, Antalya ve Karaman'da analiz çalışmaları yapılacak. Uzman personel, ailelerle ve boşanmış çiftlerle birebir görüşecek ve onlara özel anket uygulayacak.



Bu görüşmelerin ardından uzmanlar tarafından bu illerde uygulanacak politikalar belirlenecek.