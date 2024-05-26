İzmir’de su kesintisi 26 Mayıs Pazar

Son dakika İzmir haberleri... İZSU tarafından yapılan duyuryta göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde su kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacağı ve kesintilerin ne kadar süreceği merak ediliyor. İşte 26 Mayıs Pazar İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...