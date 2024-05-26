İzmir’de su kesintisi 26 Mayıs Pazar

Son dakika İzmir haberleri... İZSU tarafından yapılan duyuryta göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde su kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacağı ve kesintilerin ne kadar süreceği merak ediliyor. İşte 26 Mayıs Pazar İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
ÇEŞME DALYAN
26.05.2024 saat 09:30 ile 14:00 arasında yaklaşık 4 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
KEMALPAŞA YİĞİTLER
26.05.2024 saat 10:20 ile 12:00 arasında yaklaşık 1 saat 40 dakika su kesintisi olacaktır.
MENEMEN MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, 75.YIL CUMHURİYET
26.05.2024 saat 09:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ ATATÜRK, ANAFARTALAR, ZAFER
26.05.2024 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
SEFERİHİSAR SIĞACIK
26.05.2024 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.