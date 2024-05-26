İzmir’den Oxford’a uzanan başarı öyküsü

Melisa Çetinkaya, liseye başladığı dönemde okula seminer için gelen İYTE Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran ile tanıştı ve bu görüşmeden sonra genetik alanına merak sardı. Üniversite sınavında ise tek tercihi olan İYTE Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünü kazanan Çetinkaya, başarılı çalışmalara imza atıp 2020 yılında okulu birincilikle bitirdi. Yüksek lisans eğitimine yine Prof. Dr. Yusuf Baran'ın danışmanlığında devam eden Çetinkaya, kanserle ilgili çalışmalar yürüttü. Çetinkaya, bu çalışmalarıyla dünyada sadece 200 kişiye verilen ve İngiltere'nin en prestijli burslarından biri olan "Clarendon" ile Oxford Üniversitesine doktora yapmak üzere kabul aldı.

SADECE 200 KİŞİYE VERİLDİ

Oxford'da tıbbi bilimler departmanına bağlı klinik tıp bölümünde doktora yapacak olan 26 yaşındaki Melisa Çetinkaya, İngiltere'de kanser immünoterapisi konularını çalışacak. Çetinkaya, yüksek lisans döneminde Baran ile "lösemi tedavisi için bitkisel kökenli bileşenlerin antikanser etkisinin belirlenmesi" konusuna odaklandığını söyledi.

Yurt dışında Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istediğini vurgulayan Melisa Çetinkaya, "Doktora sonrası Türkiye'ye dönmek istiyorum'' dedi.

Bu süreçte önemli çalışmalar yaptıklarını anlatan Çetinkaya, "Daha sonrasında doktora sürecim için başvurulara başladım. Bu süreçte zaten daha önceden de hep Oxford, İngiltere istiyordum. Yaptığım başvurular sonucunda İngiltere'den 200 kişiye verilen bursu almaya hak kazandım. Daha önceden baktığımız verilere göre ilk defa bir Türk, klinik tıp bölümünde okumak üzere verilmiş bir burs kazanmış oluyor. Orada da klinik tıp bölümünde yine kanser ve kanser immünoterapisi üzerinde çalışmalar yapmaya devam edeceğim" dedi. 'ÜLKEMİ ÇOK SEVİYORUM'

Yurt dışında Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istediğini vurgulayan Çetinkaya, "Doktora sonrası Türkiye'ye dönmek istiyorum, çünkü ülkemi çok seviyorum" şeklinde konuşarak duygularını anlattı.