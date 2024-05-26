Uçakta türbülans kabusu yaşandı

İstanbul-İzmir seferini yapan bir hava yolu şirketine ait Airbus A320 tipi uçak türbülansa girip yaklaşık 150 metre irtifa kaybetti. Uçaktaki kabin görevlisi olay sırasında uçağın tavanına çarptı ve beli kırıldı.

İzmir'e iniş yapan uçağın yaralı kabin memuru hemen hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Pilot ikram servisinin bittiği anda türbülans bilgilendirmesi yaparak kemerlerin bağlanması için uyarı yaptı. Bu sırada türbülansa giren uçak ani irtifa kaybı yaşayınca henüz 2 aylık kabin memuru olan G., uçağın tavanına yükselerek sırt üstü yere düştü. Genç kabin memurunun belindeki kemiklerinden biri kırıldı. İzmir'e iniş yapan uçağın yaralı kabin memuru hemen hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Türbülans anında yolcuların büyük korku yaşadığı bildirildi.