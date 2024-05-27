AK Partili Çankırı’dan Çankaya Katlı Otoparkı açıklaması

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde hasar aldığı gerekçesiyle günde 3 bin 500 araç kapasitesine sahip Çankaya Katlı Otopark, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı kararla yıkımı onaylanmıştı. Başkan Tugay meclis toplantısında Çankaya Katlı Otoparkı için "Başka çaremiz yok, yıkacağız" derken İzmir'deki Çankaya Çok Katlı Otopark ve Alışveriş Merkezi esnafı, bulundukları binanın yıkılacak olması sebebiyle çıkarılan tahliye kararına tepki göstermişti. AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da konunun ilk günden beri takipçisi olduklarını ifade ederek Kemeraltı esnafına müjdeyi verdi.

ESNAFIMIZI HER DAİM YANINDAYIZ

Çankırı yaptığı yazılı açıklamada bilirkişi raporlarına göre güçlendirme çalışmalarının destekçisi olduklarını hatırlatarak şunları söyledi: "İzmir Büyükşehir belediyesinin yıkım kararı alternatif yer göstermeden yersizdir. Burada iyi niyet söz konusu değildir. Bizim için de mağdur görülen Binanın 4 bloktan oluştuğu, 3 blokta risk tespit edildiği ancak güçlendirmeye elverişli olduğu açıkça bellidir. Kalan bir bloğun ise risk içermediği için güçlendirmeye ihtiyacı yok. Dolayısı ile burada sözde değil özde geri adım atılarak esnafın mağdur edilmemesi gerekiyor. Ayrıca güçlendirme çalışmaları yapılırken de kullanımına devam edilebilir. Vakıflar Bölge Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Ziraat Bankası ile ortaklaşa verilen kararlar çerçevesinde güçlendirme yapılabilir. Bina yıkılıp yeniden yapım maliyetinin sadece yüzde 30'una karşılık gelecek bir bedelle de bu güçlendirme mümkündür. Hatırlatmakta fayda var, burası Dünyanın en büyük açık hava alışveriş merkezinde ekmek yiyen, evlerini geçindiren 12 bin esnafımızın en önemli ve aciliyet içeren birincil gündemidir. Maalesef hala daha yenilenmeyen, sokak sağlıklaştırılması yapılmayan bir Kemeraltı'nda, esnafımızı her daim yanındayız. Bu sebeple esnafı yok saymaya çalışan bu zihniyetin karşısında olduğumuzu bir kez daha belirtmek isterim. Nitekim Çankaya Katlı Otopark bugün İzmir'in bir başka sorunu olan otopark derdine de ayrı bir çözüm taşımaktadır. Bu sebeple biz konunun başından beri takipçisiydik ve takipçisi olacağız. Esnafımız rahat nefes alsın. Yıktırmayacağız. Güçlendirme çalışması yaparak yine vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz."