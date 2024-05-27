Hayvan Sahiplendirme Şenliği’ne yoğun ilgi

İzmir Kültürpark, yuva arayan can dostlar için bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak Belediyesi, İzmir Kent Konseyi, Konak Kent Konseyi iş birliği ve Hayvanlar İçin Projeler Derneği (HİPDER) katkılarıyla düzenlenen Sahiplendirme Şenliği'nin ilk gününe yoğun ilgi gösterildi.

MOTTO: SATIN ALMA SAHİPLEN

Açılış konuşmasında söz alan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ise sokak hayvanları için yürüttükleri kısırlaştırma çalışmalarından söz ederek, "Sokak hayvanları için mobil araçlarımızla sokakta bakım hizmeti vermeye ve 'Satın alma, Sahiplen!' mottosuyla onlara birer yuva bulmaya devam edeceğiz" dedi.