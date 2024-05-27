‘İki oğlumu kaybettim’

İzmir'in Buca ilçesinde geçen yıl 25 Eylül'de saat 15.00'da meydana gelen olayda, 16 yaşındaki İbrahim I. babasının işyerinde, arkadaşı Samet Baharlı (16) ile buluştu. İki kafadar bir süre sohbet edip atıştırmalık bir şeyler yedikleri sırada işyerinde buldukları silahı kurcalamaya başladı. İddiaya göre, silah kazara bir anda ateş aldı ve seken kurşun Samet Baharlı'ya isabet etti.

'İKİSİNİ DE ÖZLÜYORUM'

Baharlı olaydan sonra hayatını kaybederken, tutuklanan İbrahim I. Aliağa'daki İzmir Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Yaklaşık 9 aydır cezaevinde tutuklu olan oğlu İbrahim I.'nın kahrından zona hastalığına yakalandığını söyleyen annesi Hülya I, "Keşke böyle bir olay hiç yaşanmasaydı" dedi. Olaydan sonra her fırsatta öz oğlu gibi sevdiği Samet Baharlı'nın mezarı başına giderek dua ettiğini ifade eden Hülya I, cezaevindeki oğlu İbrahim'in rüyasında da hep arkadaşı Samet'i gördüğünü, üzüntü ve sıkıntıdan evladının kollarında ve göğsünde geçmek bilmeyen yaralar ve kızarıklıklar meydana geldiğini söyledi. Oğlu İbrahim ile arkadaşı Samet'in aynı mahallede büyüyen iki yakın arkadaş olduklarını, hatta aynı spor kulübünde futbol bile oynadıklarını anlatan anne Hülya I, "Oğlum İbrahim yeri geldiğinde Samet'in annesine 'Anne', yine aynı şekilde Samet de bana 'Anne' diye hitap ederdi. O kadar yakın ilişkileri vardı. Bana bu olayı sorduklarında herkese 'İki çocuğumu birden kaybettim' diyorum. Çünkü biri cezaevine, diğeri mezara gitti. Samet benim oğlum İbrahim'den farksızdı. Her ikisini de çok özlüyorum" ifadelerini kullandı.