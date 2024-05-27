İzmir’de elektrik kesintisi 27 Mayıs Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri...İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? soruları merak ediliyor. GDZ Elektrik bugünün planlı kesintilerini duyurdu. İşte 27 Mayıs Pazartesi İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...