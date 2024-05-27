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Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 27 Mayıs Pazartesi

İzmir'de elektrik kesintisi 27 Mayıs Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de birçok ilçede elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? soruları merak ediliyor. GDZ Elektrik bugün yaşanacak kesintileri duyurdu. İşte 27 Mayıs Pazartesi İzmir elektirk kesintisi detayları...

HABER MERKEZİ
İzmir’de elektrik kesintisi 27 Mayıs Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri...İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? soruları merak ediliyor. GDZ Elektrik bugünün planlı kesintilerini duyurdu. İşte 27 Mayıs Pazartesi İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İzmir’de elektrik kesintisi 27 Mayıs Pazartesi

Saat : 9:00 - 16:00
ALİAĞA / İZMİR
Yeni
Güzelhisar
Kültür
Kurtuluş

Saat : 9:00 - 12:00
BERGAMA / İZMİR
Dağıstan

Saat : 9:00 - 15:00
BORNOVA / İZMİR
Karacaoğlan

Saat : 9:00 - 11:00
BUCA / İZMİR
İnkılap

İzmir’de elektrik kesintisi 27 Mayıs Pazartesi

Saat : 9:00 - 15:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Balatçık

Saat : 10:00 - 16:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Barış
Günaltay
Sevgi

Saat : 9:00 - 12:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Örnekköy

Saat : 9:00 - 16:00
KİRAZ / İZMİR
Emenler

Saat : 11:00 - 16:00
KINIK / İZMİR
Poyracık

İzmir’de elektrik kesintisi 27 Mayıs Pazartesi

Saat : 14:00 - 16:00
MENEMEN / İZMİR
Günerli
29 Ekim
85. Yıl Cumhuriyet
İnönü

Saat : 9:30 - 15:30
ÖDEMİŞ / İZMİR
Horzum

Saat : 10:00 - 17:00
SEFERİHİSAR / İZMİR
Camikebir

Saat : 10:00 - 16:00
URLA / İZMİR
Altıntaş
İçmeler
Sıra

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