İzmir’de sarı-kırmızı coşku! Yağmura aldırış etmediler

İzmir'de 2023-24 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'ın galibiyeti kutlandı. Çoşkulu taraftarlar, araçlarıyla yaptıkları konvoyla ve Gündoğdu Meydanı'nda bir araya geldi.
Süper Lig'in son haftasında Konyaspor'u deplasmanda 3-1 yenerek 24'üncü kez şampiyon olan Galatasaray'ın zaferi İzmir'de coşkuyla kutlandı.
Süper Lig'in 38'inci haftasında Galatasaray'ın Konyaspor deplasmanındaki galibiyetinin ardından şampiyonluğu garantileyen sarı-kırmızılılar, kutlama için Gündoğdu Meydanı'na indi. Bir Fenerbahçe taraftarı da sarı-kırmızılıların kutlamalarına eşlik etti.
Sağanak yağmura aldırış etmeyen coşkulu taraftarlar, Galatasaray'ın şampiyonluğunu garantilemesinin ardından büyük bir sevinçle meydanda ve araçlarıyla yaptıkları konvoyla zaferi kutladı.