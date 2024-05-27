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Haberler İzmir İzmir'de sarı-kırmızı coşku! Yağmura aldırış etmediler

İzmir'de sarı-kırmızı coşku! Yağmura aldırış etmediler

Son dakika İzmir haberleri... 2023-2024 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'ın galibiyeti İzmir Gündoğdu Meydanı'ında coşkuyla kutlandı. Taraftarlar sağanak yağmura aldırış etmezken bir Fenerbahçe taraftarı da kutlamalara katıldı.

DHA
İzmir’de sarı-kırmızı coşku! Yağmura aldırış etmediler

İzmir'de 2023-24 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'ın galibiyeti kutlandı. Çoşkulu taraftarlar, araçlarıyla yaptıkları konvoyla ve Gündoğdu Meydanı'nda bir araya geldi.

İzmir’de sarı-kırmızı coşku! Yağmura aldırış etmediler

Süper Lig'in son haftasında Konyaspor'u deplasmanda 3-1 yenerek 24'üncü kez şampiyon olan Galatasaray'ın zaferi İzmir'de coşkuyla kutlandı.

İzmir’de sarı-kırmızı coşku! Yağmura aldırış etmediler

Süper Lig'in 38'inci haftasında Galatasaray'ın Konyaspor deplasmanındaki galibiyetinin ardından şampiyonluğu garantileyen sarı-kırmızılılar, kutlama için Gündoğdu Meydanı'na indi. Bir Fenerbahçe taraftarı da sarı-kırmızılıların kutlamalarına eşlik etti.

İzmir’de sarı-kırmızı coşku! Yağmura aldırış etmediler

Sağanak yağmura aldırış etmeyen coşkulu taraftarlar, Galatasaray'ın şampiyonluğunu garantilemesinin ardından büyük bir sevinçle meydanda ve araçlarıyla yaptıkları konvoyla zaferi kutladı.

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