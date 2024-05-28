İzmir’den yelkenli ile Yunanistan’a firar etmeye çalışan FETÖ’cüler tutuklandı

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında bir yelkenli tekneye düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalanan ve FETÖ üyeliği suçlamasıyla arandıkları tespit edilen 10 şüpheliden 7'si ile yasa dışı geçişi organize ettiği iddia edilen 1 şüpheli tutuklandı.

Urla açıklarında uluslararası sularda durdurulan yelkenlide gözaltına alınan 11 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

FETÖ üyeliği suçlamasıyla arandıkları belirlenen şüphelilerden 7'si ile yasa dışı geçişi organize ettiği öne sürülen 1 şüpheli tutuklandı, 2'si adli kontrol şartı getirilerek 3 şüpheli serbest bırakıldı.

OLAY

Urla açıklarında Tektaş Burnu'nun güneyindeki uluslararası sularda 25 Mayıs'ta, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı, İzmir MİT Bölge Başkanlığı ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı ile birlikte düzenlenen operasyonda Türk bayraklı bir yelkenli tekne durdurulmuştu.

Aralarında TSK'dan ihraç edilmiş askerlerin de bulunduğu 10 şüphelinin FETÖ üyeliği suçlamasıyla haklarında arama kararlarının bulunduğu, 1 kişinin ise yasa dışı geçişi organize ettiği belirlenmiş, 11 şüpheli gözaltına almıştı.