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Haberler İzmir İzmir'den yelkenli ile Yunanistan'a firar etmeye çalışan FETÖ'cüler tutuklandı

İzmir'den yelkenli ile Yunanistan'a firar etmeye çalışan FETÖ'cüler tutuklandı

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan 10 şüpheliden 7'sinin FETÖ üyeliği suçlamasıyla arandığı belirlendi. Operasyonda, kaçış organizasyonunu yönettiği iddia edilen bir kişi de dahil olmak üzere toplam 8 şüpheli tutuklandı.

AA
İzmir’den yelkenli ile Yunanistan’a firar etmeye çalışan FETÖ’cüler tutuklandı

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında bir yelkenli tekneye düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalanan ve FETÖ üyeliği suçlamasıyla arandıkları tespit edilen 10 şüpheliden 7'si ile yasa dışı geçişi organize ettiği iddia edilen 1 şüpheli tutuklandı.

Urla açıklarında uluslararası sularda durdurulan yelkenlide gözaltına alınan 11 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

FETÖ üyeliği suçlamasıyla arandıkları belirlenen şüphelilerden 7'si ile yasa dışı geçişi organize ettiği öne sürülen 1 şüpheli tutuklandı, 2'si adli kontrol şartı getirilerek 3 şüpheli serbest bırakıldı.

OLAY

Urla açıklarında Tektaş Burnu'nun güneyindeki uluslararası sularda 25 Mayıs'ta, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı, İzmir MİT Bölge Başkanlığı ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı ile birlikte düzenlenen operasyonda Türk bayraklı bir yelkenli tekne durdurulmuştu.

Aralarında TSK'dan ihraç edilmiş askerlerin de bulunduğu 10 şüphelinin FETÖ üyeliği suçlamasıyla haklarında arama kararlarının bulunduğu, 1 kişinin ise yasa dışı geçişi organize ettiği belirlenmiş, 11 şüpheli gözaltına almıştı.

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