İzmir’de elektrik kesintisi 29 Mayıs Çarşamba

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler merak ediliyor. İzmir'de hangi ilçede ne kadar süreli elektrik kesintisi yaşanması bekleniyor? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları araştırılıyor. İşte 29 Mayıs Çarşamba İzmir elektrik kesintisi detayları...
Saat : 9:00 - 11:00
BAYINDIR / İZMİR
Hasköy
Yeşilova
Kızılcaova
Saat : 9:00 - 15:00
BAYRAKLI / İZMİR
Saat : 10:00 - 16:00
BERGAMA / İZMİR
Fatih
Saat : 9:00 - 15:00
BORNOVA / İZMİR
Kemalpaşa
Saat : 9:00 - 10:30
BUCA / İZMİR
Menderes
Dumlupınar
Saat : 15:00 - 16:00
ÇEŞME / İZMİR
Ilıca
Alaçatı
Altınyunus
Celal Bayar
Çakabey
Saat : 10:00 - 16:00
GÜZELBAHÇE / İZMİR
Çamlı
Saat : 10:00 - 16:00
KARABURUN / İZMİR
Saip
Saat : 9:00 - 15:00
KİRAZ / İZMİR
Karaman
Saat : 9:00 - 15:00
KONAK / İZMİR
Huzur
Trakya
Anadolu
Saat : 10:00 - 17:00
MENEMEN / İZMİR
Yahşelli
Saat : 10:00 - 16:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Günlüce
Saat : 13:00 - 15:00
SELÇUK / İZMİR
Belevi
Saat : 9:00 - 11:00
TİRE / İZMİR
Işıklar
Yeniçiftlik
Saat : 10:00 - 13:00
TORBALI / İZMİR
Fevzi Çakmak