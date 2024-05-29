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Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 29 Mayıs Çarşamba

İzmir'de elektrik kesintisi 29 Mayıs Çarşamba

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İşte 29 Mayıs Çarşamba İzmir elektrik kesintisi detayları...

HABER MERKEZİ
İzmir’de elektrik kesintisi 29 Mayıs Çarşamba

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler merak ediliyor. İzmir'de hangi ilçede ne kadar süreli elektrik kesintisi yaşanması bekleniyor? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları araştırılıyor. İşte 29 Mayıs Çarşamba İzmir elektrik kesintisi detayları...

İzmir’de elektrik kesintisi 29 Mayıs Çarşamba

Saat : 9:00 - 11:00
BAYINDIR / İZMİR
Hasköy
Yeşilova
Kızılcaova

Saat : 9:00 - 15:00
BAYRAKLI / İZMİR

Saat : 10:00 - 16:00
BERGAMA / İZMİR
Fatih

Saat : 9:00 - 15:00
BORNOVA / İZMİR
Kemalpaşa

Saat : 9:00 - 10:30
BUCA / İZMİR
Menderes
Dumlupınar

İzmir’de elektrik kesintisi 29 Mayıs Çarşamba

Saat : 15:00 - 16:00
ÇEŞME / İZMİR
Ilıca
Alaçatı
Altınyunus
Celal Bayar
Çakabey

Saat : 10:00 - 16:00
GÜZELBAHÇE / İZMİR
Çamlı

Saat : 10:00 - 16:00
KARABURUN / İZMİR
Saip

Saat : 9:00 - 15:00
KİRAZ / İZMİR
Karaman

İzmir’de elektrik kesintisi 29 Mayıs Çarşamba

Saat : 9:00 - 15:00
KONAK / İZMİR
Huzur
Trakya
Anadolu

Saat : 10:00 - 17:00
MENEMEN / İZMİR
Yahşelli

Saat : 10:00 - 16:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Günlüce

Saat : 13:00 - 15:00
SELÇUK / İZMİR
Belevi

Saat : 9:00 - 11:00
TİRE / İZMİR
Işıklar
Yeniçiftlik

Saat : 10:00 - 13:00
TORBALI / İZMİR
Fevzi Çakmak

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