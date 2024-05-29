İzmir’de elektrik kesintisi 29 Mayıs Çarşamba

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler merak ediliyor. İzmir'de hangi ilçede ne kadar süreli elektrik kesintisi yaşanması bekleniyor? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları araştırılıyor. İşte 29 Mayıs Çarşamba İzmir elektrik kesintisi detayları...