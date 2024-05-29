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Haberler İzmir İzmir'de FETÖ operasyonu: 6'sı polis 9 gözaltı

İzmir'de FETÖ operasyonu: 6'sı polis 9 gözaltı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de terör örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik yürütülen operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 6 polis ile 3 eski komiser yardımcısı gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin isimleri gizli tanık "Garson"dan ele geçirilen dijitallerde tespit edildi.

HABER MERKEZİ
İzmir’de FETÖ operasyonu: 6’sı polis 9 gözaltı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 6 polis ile 3 eski komiser yardımcısı gözaltına alındı.

İSİMLERİ GİZLİ TANIK GARSON'DAN ÇIKTI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, gizli tanık "Garson"dan ele geçirilen dijitallerde haklarında kayıt tespit edilen, örgüt toplantılarına katıldıkları yönünde beyan bulunan, emniyet mahrem imamlarıyla irtibatı ve ardışık aranma bilgileri belirlenenlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Düzenlenen operasyonla İzmir Emniyet Müdürlüğü kadrosunda aktif çalışan 6 polis ile eski 3 komiser yardımcısı gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.

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