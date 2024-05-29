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Haberler İzmir Özel Sağlık Hastanesi’den 1’inci Infertilite okulu

Özel Sağlık Hastanesi’den 1’inci Infertilite okulu

HABER MERKEZİ
Özel Sağlık Hastanesi’den 1’inci Infertilite okulu
İZMIR Özel Sağlık Hastanesi'nin toplumu bilinçlendirmek için gerçekleştirdiği 1'inci İnfertilite Okulu başlıklı seminerde kısırlık ve kadın sağlığı hakkında önemli bilgiler paylaşıldı. Uzman hekimler, infertilite (kısırlık) hakkında tanı tedavi yöntemleri ile fizyolojik ve psikolojik süreçleri ayrıntılı anlattı. İzmir Özel Sağlık Hastanesi Doç. Dr. Emre Başer, Doç Dr. Demet Aydoğan Kırmızı, Prof. Dr. Ahmet Soylu, Embriyolog Handan Şendağ ve Klinik Psikolog Ebru Gürçay farklı konu başlıklarında sunumlar yaptı, katılımcıların sorularını da yanıtladı. Seminerde insanoğlunun en temel ve derin anlam taşıyan unsurlarının başında gelen çocuk sahibi olmanın her zaman istendiği gibi sonuçlanmadığı ifade edildi; bu konuda toplumsal farkındalık ve bilinçlenmenin önemli olduğu vurgulandı.
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