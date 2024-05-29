Üniversitelilerden Filistin’e destek yürüyüşü

İZMİR Katip Çelebi Üniversitesi'nde, Refah'ta yerinden edilmiş Filistinlilerin kampını bombaladığı saldırıya tepki amacıyla yürüyüş düzenlendi. Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Filistin'e destek vermek amacıyla kurdukları "Kampüste İntifada" çadırlarıyla yaşanan trajediye dikkati çeken İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Genç Düşünce Fikir Sanat ve Medeniyet Topluluğu üyesi gençler, nöbetlerinin 17'nci gününde kampüs yürüyüşü gerçekleştirdi. Yürüyüş öncesi rektörlük binası önünde toplanan gençlere, akademik ve idari personel de destek verdi. İlahiyat Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Dursun, İsrail'in asrın en büyük soykırımı karşısında asla sessiz kalmayacaklarını belirtti.

İZMİR'DE İSRAİL PROTESTOSU

İZMİR'DE toplanan bir grup, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti. Konak Meydanı'nda bir araya gelen Köklü Değişim Grubu üyeleri, İsrail aleyhine çeşitli sloganlar attı ve basın açıklaması yaptı. Grup, basın açıklamasının ardından dağıldı. Açıklama nedeniyle polis ekiplerince çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.