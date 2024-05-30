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Haberler İzmir İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı'nın yetkisi sonlandırıldı! Bakan Tunç açıklama yaptı

İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı'nın yetkisi sonlandırıldı! Bakan Tunç açıklama yaptı

İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı hakkında kamuoyuna yansıyan görüntüler ve iddialarla ilgili olarak Hakimler ve Savcılar Kurulunca inceleme ve soruşturma başlatıldı. Başkanın ayrıca yetkisi sonlandırıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Hakim ve Cumhuriyet Savcılarımız Yargı Etiği ilkeleri çerçevesinde, tüm faaliyetlerinde uygunsuz davranışlardan kaçınmak zorundadırlar.” uyarısında bulundu.

HABER MERKEZİ
İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı’nın yetkisi sonlandırıldı! Bakan Tunç açıklama yaptı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı'nın sosyal medyada yayılan görüntüleri hakkında açıklamada bulundu.

Bakan Tunç, İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun inceleme ve soruşturma başlattığını ayrıca yetkisinin sonlandırıldığını duyurdu.

Tunç paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Hakim ve Cumhuriyet Savcılarımız Yargı Etiği ilkeleri çerçevesinde, tüm faaliyetlerinde uygunsuz davranışlardan kaçınmak zorundadırlar. Bu kapsamda, İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı hakkında kamuoyuna yansıyan görüntüler ve iddialarla ilgili olarak Hakimler ve Savcılar Kurulunca inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Ayrıca ilgilinin, İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı yetkisi sonlandırılmıştır. "

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