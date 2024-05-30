Sokak ortasında kanlı infaz

İzmir'in Karabağlar ilçesinde Aşık Veysel Mahallesi'nde Hayrullah Baş, sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Olay, önceki akşam saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta yürüyen üç çocuk babası Hayrullah Baş (43), husumetlisi Ö.S. ile karşılaştı. Bu esnada Ö.S., tabancasını çıkartarak husumetlisi Hayrullah Baş'a ateş etti. Vücuduna isabet eden mermilerle ağır yaralanan Baş, kanlar içerisinde yere yığılırken, Ö.S. olay yerinden kaçtı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde ağır yaralandığı belirlenen Hayrullah Baş, ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan talihsiz adam hayatını kaybetti. Baş'ın cesedi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Hayrullah Baş'ın cinayet zanlısı Ö.S.'yi yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.