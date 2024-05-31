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Haberler İzmir 250 bin köpek İzmir sokaklarında

250 bin köpek İzmir sokaklarında

HABER MERKEZİ
250 bin köpek İzmir sokaklarında

SON zamanlarda gündemde olan sokak köpeklerinin sayısı artmaya devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 4 milyon sokak köpeği açıklamasının ardından en çok başıboş köpeğin İzmir'de, İstanbul'da ve Ankara'da olduğu belirlendi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre İzmir sokaklarında 250 bin başıboş köpek dolanıyor. Türkiye geneline bakıldığında ise İzmir'deki oranın yüzde 6 ila 10 arasında olduğu bildirildi. Öte yandan bazı ülkeler de Türkiye'ye gelecek turistleri kuduz riskiyle uyarmaya başladı.

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