“Burası Karşıyaka değil Büyükşehir”

İzmir Büyükşehir'de TİS (toplu iş sözleşmesi) masasının oluşturulamaması üzerine TÜM BEL-SEN üyesi büyükşehir emekçileri başkanlık ofisinin bulunduğu Kültürpark'taki İzmir Sanat önünde eyleme başladı. Sendika yöneticileri İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'la görüşmeden eylemi sonlandırmayacaklarını dile getirdi. Tugay'ın tutumunu da eleştiren sendikacılar, "Burası Karşıyaka Belediyesi değil, burası İzmir Büyükşehir Belediyesi. Burada örgütlü bir yapı var. Biz an önce masanın kurulmasını ve emekçilerin enflasyona ezilmemesini istiyoruz" diye konuştu.

"İKRAMİYELER YATIRILSIN"

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ESHOT ve İZSU genel müdürlüklerinde görevli kamu emekçileri ile bu işyerlerinde örgütlü Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (TÜM BEL-SEN) İzmir Şubesi büyükşehir arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde masanın oluşturulamaması üzerine sendika eylem yaptı. Geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen ilk görüşmenin ardından sendikanın çağrılarına rağmen bir kez daha yeni TİS görüşmesi gerçekleştirilemedi.

TİS masasının oluşturulamaması üzerine sendika üyeleri İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Kültürpark içindeki hollerinde basın açıklaması yaptı. Başkan Tugay'ın ve büyükşehir bürokratlarının masaya oturma çağrısı yapıldığı açıklamada ödenmeyen Ramazan Bayramı ve 1 Mayıs ikramiyelerinin de yatırılması da istendi. Sendika yöneticileri ile İzmir Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri Barış Karcı bir araya geldi ancak görüşmede Karcı'nın TİS konusunda yetkilendirilmediği yönünde açıklama yaptığı öğrenildi.

SENDİKANIN TALEPLERİ NELER?

KAMU emekçileri 14 bin TL olan sosyal denge tazminatının 22 bin TL'ye yükseltilmesini, 5 adet ikramiyenin 4 bin 500 TL'den 7 bin 500 TL'ye çıkarılmasını, yılda 3 adet 3 bin TL'lik Halkın Bakkalı alışveriş çeki verilmesini istedi. Kamu emekçileri ayrıca kadın çalışanlar ücretsiz olarak HPV aşı sağlanmasını, 0-15 yaşları arasında çocuğu olan çalışanların mesai saatlerinin düzenlenmesini ve engelli yakını olanlarla ilgili düzenleme yapılmasını talep etti.