İzmirim Kart bakiye sorgulama ekranı | Kent kart bakiye yükleme nasıl yapılır?

Son dakika İzmir haberleri... İzmirim Kart bakiye yüklemesi nasıl yapılır? İzmirim Kart'a hangi bankalardan yükleme yapılabilir? İzmirim Kart'ı nereden alabilirim? İzmir'de ulaşımda kredi kartı kullanabilir miyim? soruları araştırılıyor. İşte İzmirim Kart bakiye sorgulama ve yükleme ekranı...
NEREDEN İZMİRİM KART ALABİLİRİM?
İzmirim Kart; kent genelinde yaygın olarak bulunan İzmirim Kart satış noktası logosunun bulunduğu bayilerde; ulaşım noktalarındaki istasyonlarındaki dolum otomatı olan yüklematik cihazlarından kart ücreti ödenerek satın alınır ve bakiye yükleme yapılarak kullanılır.
HANGİ BANKA KARTLARI İLE BAKİYE YÜKLENEBİLİR?
İnternet üzerinden kartınıza bakiye yüklemek için 3D Secure desteği veren tüm banka kartları, kredi kartları ve sanal kartlar kullanılabilir.
ULAŞIMDA KREDİ KARTI KULLANABİLİR MİYİM?
Sahip olduğunuz temassız özellikli banka veya kredi kartı ile İzdeniz, Eshot otobüsleri, metro ve tramvay sisteminden kesintisiz yararlanabilirsiniz. Turnike ve araçlarda validatörlerde okuttuğunuz kredi kartınız ile hızla geçiş yapabilirsiniz.
Kredi kartı uygulamaları henüz ilçe otobüs seferleri olan İZTAŞIT ile İzban banliyö sisteminde kullanılmamaktadır.
Kredi kartlı geçişlerde; gittiğin kadar öde, aktarma hakkı ve kişisel kartlara yönelik indirimler bulunmamaktadır.
Kredi kartı kullanımında; ulaşımda her binişte tam tarife üzerinden ücretlendirilerek öde ve geç kolaylığı sağlamaktadır.
İZMİRİM KART BAKİYE YÜKLEME VE SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
DİJİTAL YA DA SANAL KART NEDİR?
İzmirim Kart uygulamasından edineceğiniz Dijital Kart yanınızda fiziki bir İzmirim Kartınız bulunmaksızın telefonunuz ile seyahat olanağı sunmaktadır.
Uygulamanın İOS ve Android erişim bilgileri ile dijital karta ilişkin kullanım koşulları ana sayfamızda yer almaktadır.
Uygulamadan oluşturduğunuz dijtal kartınıza bakiye yükleyebilir, uygulamanın QR kod özelliği ile telefonunuzu validatöre okutarak turnikelerden geçiş yapabilirsiniz.