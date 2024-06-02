Menderes Ziraat Odası’nda skandal

İzmir Menderes Ziraat Odası'nda 20 yıl başkanlık yapan ve geçtiğimiz sene 2 Şubat'ta gerçekleşen oda seçiminde görevini 2 oy farkıyla rakibi Niyazi Pala'ya kaptıran Kadir Telli, karşı tarafın evrakta sahtecilik ve usulsüzlükler yapması yüzünden başkanlığı kaybettiğini ifade etti.

EVRAKTA İMZALARI YOK

Odada dönen usulsüzlükleri belgelerle gün yüzüne çıkaran Telli, Niyazi Pala ile birlikte kardeşi ve oğlunun, görev yapma yetkisine sahip olmadıkları halde makamı ele geçirdiklerini söyledi. 17 Aralık 2022'de Küner Köyü'nde yapılan delege seçimlerinde, sahte evrak ve eksik bilgilerle üye kayıtlarının yapıldığını belirten Telli, "Üye kayıt formlarını, geçen yıl seçilen Oda Başkanı Niyazi Pala ve Oda Sekreteri Fatma Torbalı hazırladı. Küner'de yaşayan gerçek delegelerin kazanmaması için yaptılar. Evraklarda isimleri yazılı olan kişilerden bazılarının TC kimlik numaraları ve imzaları yok, bazılarının mahallesi belli değil, bazılarının sahip olduğu hayvan bilgisi yazılmıyor.

Formlardaki muhtar imzaları bile sahte. Üstelik 14 kişiden aidat da alınmamış. Odaya kayıtlı 15 bin üyenin onuru, itibarı zedelenmiş, çiftçilerimiz rencide edilmiştir" dedi.

YETKİSİ YOK GÖREV YAPIYOR

Niyazi Pala'nın evrak sahtekarlığından 1 yıl 8 ay cezası olduğunu dile getiren Telli, "Yüksek Seçim Kurulu tarafından 28 Mart'ta mazbatası ve görevi iptal edildi. Yerine delege olduğunda sabıkası bulunan kardeşi İsmail Pala'yı getirdiler.

Niyazi Pala'da başkanlık yetkisi olmamasına rağmen 1 yıldır odayı kardeşi İsmail Pala ile idare ediyor, kurum araçlarını kullanıyor. Oğlu Mustafa Pala askerliğini yapmadığı halde delege sıfatı altında oda sekreterliği görevini sürdürüyor.

Tüzüğe göre askerliğini yapmayan delege olamaz. Ailece odayı zapt ediyorlar" diye konuştu.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

NİYAZİ Pala'nın, Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin 6964 sayılı kanununa göre seçme ve seçilme hakkına haiz olmadığının altını çizen Telli, "Başkanlığının iptal edilmesinden sonra bile makamda ve koltukta oturup gelen giden çiftçilerle sohbet ediyor, kutlamalara katılıyor. Bunu herkes biliyor ancak başkanlığını iptal eden makam ile Türkiye Ziraat Odaları Birliği gerekeni yapmıyor. Kendisinin odayı ve çiftçilerimizi temsil etmeye hakkı yoktur. Ortada bir suç ve ihmal durumu var" şeklinde konuştu. Konuyla ilgili geçen yıl 7 şubatta Menderes Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunan Kadir Telli, olayın halen soruşturma aşamasında olduğunu söyledi.