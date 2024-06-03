İzmir’de elektrik kesintisi 3 Haziran Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları araştırılıyor. İşte GDZ Elektrik tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de kesinti yaşanacak ilçeler...
Saat : 9:00 - 16:00
BAYINDIR / İZMİR
Pınarlı
Zeytinova
Saat : 10:00 - 16:00
BERGAMA / İZMİR
Akçenger
Saat : 9:00 - 11:00
BORNOVA / İZMİR
Doğanlar
Saat : 9:00 - 11:00
FOÇA / İZMİR
Yenibağarası
Fevzi Çakmak
Hacıveli
Kazım Dirik
Koca Mehmetler
Mustafa Kemal Atatürk
Saat : 9:30 - 17:00
KİRAZ / İZMİR
Olgunlar
İğdeli
Taşlıyatak
Saat : 9:00 - 15:00
MENEMEN / İZMİR
Camiikebir
Mermerli
Saat : 9:30 - 15:30
ÖDEMİŞ / İZMİR
Hürriyet ( 1685 )
Atatürk
Cumhuriyet
Saat : 9:00 - 16:00
TİRE / İZMİR
Derebaşı