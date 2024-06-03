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Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 3 Haziran Pazartesi

İzmir'de elektrik kesintisi 3 Haziran Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri... Elektrik ve su kesintileri sabah saatleri itibarıyla en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. GDZ Elektrik tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de de bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak? İşte 3 Haziran Pazartesi İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

HABER MERKEZİ
İzmir’de elektrik kesintisi 3 Haziran Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları araştırılıyor. İşte GDZ Elektrik tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de kesinti yaşanacak ilçeler...

İzmir’de elektrik kesintisi 3 Haziran Pazartesi

Saat : 9:00 - 16:00
BAYINDIR / İZMİR
Pınarlı
Zeytinova

Saat : 10:00 - 16:00
BERGAMA / İZMİR
Akçenger

Saat : 9:00 - 11:00
BORNOVA / İZMİR
Doğanlar

Saat : 9:00 - 11:00
FOÇA / İZMİR
Yenibağarası
Fevzi Çakmak
Hacıveli
Kazım Dirik
Koca Mehmetler
Mustafa Kemal Atatürk

İzmir’de elektrik kesintisi 3 Haziran Pazartesi

Saat : 9:30 - 17:00
KİRAZ / İZMİR
Olgunlar
İğdeli
Taşlıyatak

Saat : 9:00 - 15:00
MENEMEN / İZMİR
Camiikebir
Mermerli

Saat : 9:30 - 15:30
ÖDEMİŞ / İZMİR
Hürriyet ( 1685 )
Atatürk
Cumhuriyet

Saat : 9:00 - 16:00
TİRE / İZMİR
Derebaşı

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