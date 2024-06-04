Kan donduran cinayet, 31 Mayıs'ta İzmir'in Konak ilçesi Hilal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otomobilinde bulunan iki çocuk babası Gerçek Atçı (45), silahlı saldırıya uğradı. Atçı, otomobilinin içerisinde kanlar içerisinde kalırken durum ekiplere bildirildi. Olay yerine gelen ekipler Gerçek Atçı'nın hayatını kaybettiği belirledi. Atçı'nın cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan meydana gelen cinayet anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde şüphelilerin, Atçı'nın otomobilini takip ettikleri ve sokakta silahla ateş edip olay yerinden kaçtığı anlar yer aldı.

Şüpheli şahısların, Gerçek Atçı'yı plakasız araçla yaklaşık 3 saat boyunca takip ettikleri, olay esnasında araçta 5 kişi oldukları ortaya çıktı.

PLAKASIZ ARAÇ DETAYI

Olay yerinde güvenlik kamerası görüntüleri ve görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda çalışma yürüten İzmir Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro ve Analiz Büro Amirliği ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli şahısların Gerçek Atçı'nın aracını plakasız araçla yaklaşık 3 saat boyunca takip ettikleri, olay esnasında araçta 5 kişi oldukları, Atçı'nın kullandığı aracının güvenlik kamerası bulunmadığını düşündükleri sokağa girdiği esnada araçtan inen 3 şüphelinin konuyu gerçekleştirdiği ve aynı araçla olay yerinden kaçtıklarını tespit etti. Yürütülen titiz çalışma sonucu olayın failleri olan A.E.(17), E.E. (34), M.M. (26), R.Ç. (28) ve A.K.(26) adlı 5 kişi, Çiğli ilçesinde saklandıkları adrese yapılan operasyonda, olayda kullanıldığı değerlendirilen 2 adet ruhsatsız tabanca ile yakalandı.

Yücel Ecelioğlu

Yakalanan şüphelilerin 16 Mayıs günü Emir Sultan Mahallesi'nde öldürülen hastane personeli Yücel Ecelioğlu'nun (37) yakınları olduğu, otomobilinde öldürülen Gerçek Atçı'nın ise bu cinayet dolayısıyla tutuklanan R.A.'nın (22) babası olduğu ortaya çıktı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde işlemleri biten 5 şüpheli, adliyeye sevk edilirken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.