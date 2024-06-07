İzmir’de lise öğrencileri hurda malzemelerden yaptı! Saatte 60 kilometre hız yapabiliyor

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki lisenin öğrenci ve öğretmenlerinden oluşan Ar-Ge ekibi, hurda malzemelerden yerli ve milli imkanlarla saatteki hızı 60 kilometreye ulaşan otomobil yaptı. Motorlu Araçlar Teknolojisi Alan Şefi Ersin Yılmazoğlu, "Bu araç, sıfır atık projesi kapsamında bölüm şeflerimizin, okul idaremizin iş birliğiyle Ar-Ge çalışmamızın sonucu ortaya çıktı. Otomotiv sektöründeki hurda malzemeleri kullandık" dedi.

İzmir'deki Ödemiş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Ar-Ge ekibi, sıfır atık projesi kapsamında elektrikli otomobil yapmaya karar verdi. Motor, elektrik, mobilya ve metal bölümlerinde okuyan 35 öğrenci, 5 öğretmenin gözetiminde 1,5 yıl önce projeyi başlattı. Öğrenciler, saatteki hızı 60 kilometreye ulaşan otomobil yaptı. Motorlu Araçlar Teknolojisi Alan Şefi Ersin Yılmazoğlu, aracın yapım süreci ile ilgili bilgi vererek, "Bu araç, sıfır atık projesi kapsamında bölüm şeflerimizin, okul idaremizin iş birliğiyle Ar-Ge çalışmamızın sonucu ortaya çıktı. Otomotiv sektöründeki hurda malzemeleri kullandık. Okulumuz bölümlerindeki hurda malzemeleri değerlendirdik. Örneğin, metal işler bölümünden atık malzeme parçaları, mobilya bölümünden sunta ve diğer parçalar kullanıldı. Akülerin atık bataryalarını elden geçirdik. Elektrik bölümünün atık kablolarını değerlendirdik. Bu şekilde bir imalat yaptık. Projenin tamamlanması 1,5 yıl sürdü. Sonunda güzel bir ürün oldu. Bu aracın aküsü 8 saat şarj oluyor. Saatte 60 kilometre hızla gidiyor. Yol durumuna göre 8 saat sürüş yapabiliyoruz. Araç 450 kilo civarında. Daha da geliştirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'TAMAMIYLA GERİ DÖNÜŞÜM MALZEMELERİNİ KULLANDIK'

Ödemiş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Sıddık Kaya, geleceğin teknolojilerini öğrencilere anlatabilmek için okuldaki Ar-Ge ekibi ile özellikle elektrikli araç yapımına karar verdiklerini belirterek, "Elektrikli araç yapımını gerçekleştirirken, tamamıyla geri dönüşüm malzemelerini kullandık. Geri dönüşüm malzemelerine katma değer bir ürün ortaya çıkmış oldu. Aynı zamanda öğrencilerimiz yaparak ve yaşayarak gerçek işler üzerinde öğrenmelerini tamamladı" diye konuştu.

Okul olarak katma değeri olan ürünler ürettiklerini ifade eden Kaya, öğrencilerin hem çalıştığını hem de gelir elde ettiğini söyleyerek, ailelere çocuklarını meslek lisesine yönlendirmeleri konusunda tavsiyelerde bulundu.

'GÜNÜMÜZ TEKNOLOJİSİ ARTIK ELEKTRİKLİ ARAÇLAR'

Motorlu Araçlar Teknolojisi Alan Bölümü 11'inci sınıf öğrencisi Mustafa Gümüşçü ise "1,5 yıl süren bir çalışma. Projeye 10'uncu sınıfta başladım. 11'inci sınıfta bitirdik. Projede yer almak çok güzel ve keyifliydi. Günümüz teknolojisi artık elektrikli araçlar. Artık dizel araçlar azalmaya elektrikliler çoğalmaya başladı. Yenilik açısından bakış açımız değişiyor. Gelecek üzerine çalışıyoruz" dedi.