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Haberler İzmir İzmir’de bayram öncesi fiyat denetimi: Bakanlık kafe ve restoranlar için harekete geçti

İzmir’de bayram öncesi fiyat denetimi: Bakanlık kafe ve restoranlar için harekete geçti

İzmir Ticaret Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde lokanta ve kafelerde fiyat listelerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Alsancak'taki lokanta, kafe ve pastaneleri denetleyen ekipler, fiyat listelerinin işletmelerin önünde görünür şekilde olup olmadığını kontrol etti.

AA
İzmir’de bayram öncesi fiyat denetimi: Bakanlık kafe ve restoranlar için harekete geçti

İzmir Ticaret Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi lokanta ve kafelerde fiyat listelerine ilişkin denetim yaptı.

Alsancak'ta faaliyet gösteren lokanta, kafe, pastane gibi yiyecek ve içecek hizmeti sunulan iş yerlerine gelen ekipler, fiyat listesinin görünür şekilde işletmelerin önünü konulup konulmadığını kontrol etti.

Ayrıca menülerde ürünün ayırıcı özelliği, satış fiyatı ve uygulanmaya başlandığı tarih, menü ile kasada tahsil edilen fiyat arasında fark olup olmadığı da incelendi.

Yetkililer, kent genelinde günde ortalama 60-70 lokanta ve benzeri işletmenin denetlendiğini, yönetmeliğe aykırı davranan iş yerlerine idari para cezası uygulandığını belirtti.

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