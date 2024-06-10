  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 10 Haziran Pazartesi

İzmir'de elektrik kesintisi 10 Haziran Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de birçok ilçede elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintileri olacak? İşte 10 Haziran Pazartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...

HABER MERKEZİ
İzmir’de elektrik kesintisi 10 Haziran Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri... Elektrik ve su kesintileri sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. GDZ Elektrik bugün İzmir'de kesinti yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 10 Haziran Pazartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...

İzmir’de elektrik kesintisi 10 Haziran Pazartesi

Saat : 9:00 - 16:00
ALİAĞA / İZMİR
Çaltılıdere

Saat : 9:30 - 15:30
BAYINDIR / İZMİR
Pınarlı

Saat : 9:00 - 14:00
BAYRAKLI / İZMİR
Doğançay

Saat : 10:00 - 16:00
BERGAMA / İZMİR
Dereköy Hacılar
Çobanlar
Tırmanlar
Akçenger

Saat : 9:00 - 12:00
BORNOVA / İZMİR
Koşukavak
Yeşilova
Karacaoğlan
Birlik

İzmir’de elektrik kesintisi 10 Haziran Pazartesi

Saat : 9:00 - 15:00
BUCA / İZMİR
Kırklar
Belenbaşı
Karacaağaç

Saat : 9:30 - 15:00
ÇEŞME / İZMİR
Ildır

Saat : 9:00 - 12:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Cumhuriyet

Saat : 9:00 - 15:00
FOÇA / İZMİR
Kazım Dirik

Saat : 9:00 - 15:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Bahçelievler

Saat : 9:00 - 10:00
KARABURUN / İZMİR
Merkez
İskele

İzmir’de elektrik kesintisi 10 Haziran Pazartesi

Saat : 9:00 - 17:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Sarılar

Saat : 13:00 - 14:00
KONAK / İZMİR
Mersinli

Saat : 10:00 - 13:00
MENDERES / İZMİR
Dereköy
Çatalca
Küner
Kuyucak

İzmir’de elektrik kesintisi 10 Haziran Pazartesi

Saat : 12:00 - 14:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Atatürk
Anafartalar
Cumhuriyet
İnönü

Saat : 9:30 - 15:30
TİRE / İZMİR
Derebaşı

Saat : 9:00 - 15:00
TORBALI / İZMİR
Atatürk

Saat : 9:00 - 13:00
URLA / İZMİR
Gülbahçe

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA