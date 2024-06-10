İzmir’de elektrik kesintisi 10 Haziran Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri... Elektrik ve su kesintileri sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. GDZ Elektrik bugün İzmir'de kesinti yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 10 Haziran Pazartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...
Saat : 9:00 - 16:00
ALİAĞA / İZMİR
Çaltılıdere
Saat : 9:30 - 15:30
BAYINDIR / İZMİR
Pınarlı
Saat : 9:00 - 14:00
BAYRAKLI / İZMİR
Doğançay
Saat : 10:00 - 16:00
BERGAMA / İZMİR
Dereköy Hacılar
Çobanlar
Tırmanlar
Akçenger
Saat : 9:00 - 12:00
BORNOVA / İZMİR
Koşukavak
Yeşilova
Karacaoğlan
Birlik
Saat : 9:00 - 15:00
BUCA / İZMİR
Kırklar
Belenbaşı
Karacaağaç
Saat : 9:30 - 15:00
ÇEŞME / İZMİR
Ildır
Saat : 9:00 - 12:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Cumhuriyet
Saat : 9:00 - 15:00
FOÇA / İZMİR
Kazım Dirik
Saat : 9:00 - 15:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Bahçelievler
Saat : 9:00 - 10:00
KARABURUN / İZMİR
Merkez
İskele
Saat : 9:00 - 17:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Sarılar
Saat : 13:00 - 14:00
KONAK / İZMİR
Mersinli
Saat : 10:00 - 13:00
MENDERES / İZMİR
Dereköy
Çatalca
Küner
Kuyucak
Saat : 12:00 - 14:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Atatürk
Anafartalar
Cumhuriyet
İnönü
Saat : 9:30 - 15:30
TİRE / İZMİR
Derebaşı
Saat : 9:00 - 15:00
TORBALI / İZMİR
Atatürk
Saat : 9:00 - 13:00
URLA / İZMİR
Gülbahçe