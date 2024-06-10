İzmir'de faciadan dönüldü! Araçlar alev alev yandı

İzmir'in Bornova ilçesinde kontrolden çıkan tırın, otomobil ve minibüsle çarpışması sonucu yangın çıktı, yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ankara Asfaltı Caddesi üzerinde seyreden 34 AT 7416 plakalı tır, kontrolden çıkarak bariyerlere ve aynı yönde giden 06 DAN 490 plakalı otomobile çarptı. Arkadan gelen 35 BUN 056 plakalı minibüs de tıra çarptı. Kaza sonrası henüz belirlenemeyen nedenle araçlar alev aldı.

