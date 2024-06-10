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İzmir'de faciadan dönüldü! Araçlar alev alev yandı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Bornova ilçesinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan tır, otomobil ve minibüsle çarpıştı. Araçların alev aldığı kazada 5 kişi yaralandı.

AA
İzmir’de faciadan dönüldü! Araçların yandığı kazada can pazarı

İzmir'in Bornova ilçesinde kontrolden çıkan tırın, otomobil ve minibüsle çarpışması sonucu yangın çıktı, yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ankara Asfaltı Caddesi üzerinde seyreden 34 AT 7416 plakalı tır, kontrolden çıkarak bariyerlere ve aynı yönde giden 06 DAN 490 plakalı otomobile çarptı. Arkadan gelen 35 BUN 056 plakalı minibüs de tıra çarptı. Kaza sonrası henüz belirlenemeyen nedenle araçlar alev aldı.

İzmir’de faciadan dönüldü! Araçların yandığı kazada can pazarı

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, yolu trafiğe kapatırken, yoğun dumanın yükseldiği yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İzmir’de faciadan dönüldü! Araçların yandığı kazada can pazarı

Kazada sürücülerin de aralarında olduğu 5 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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