İzmir’de Kurban Bayramı’nda toplu taşıma ücretsiz mi olacak?

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bayram süresince toplu taşıma bedava mı olacak? Kurban Bayramı'nda İZBAN, ESHOT ücretsiz mi? soruları araştırılıyor. Bayramda toplu ulaşım araçlarını kullanacak olanlar araçların ücretsiz veya indirimli olup olmadığını merak ediyor. İşte detaylar...
İZMİR'DE KURBAN BAYRAMI'NDA TOPLU ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?
Vatandaşlar, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferlerinden, belediyelerin ve belediyeler tarafından kurulan birliklerin, müesseselerin ve işletmelerin yürüttüğü toplu taşıma hizmetlerinden 16 Haziran Pazar günü saat 00.00'dan (Cumartesi gününü Pazar gününe bağlayan gece) 19 Haziran Çarşamba günü gün sonuna kadar ücretsiz yararlanabilecekler.
İZBAN dışında kalan raylı ulaşımlar ve ESHOT otobüslerinin bayramda ücretsiz olup olmayacağına yönelik henüz bir açıklama yapılmadı.
KURBAN BAYRAMI 2024 TAKVİMİ
15 Haziran 2024 Cumartesi: Arife Günü
16 Haziran 2024 Pazar: Bayramın birinci günü
17 Haziran 2024 Pazartesi: Bayramın ikinci günü
18 Haziran 2024 Salı: Bayramın üçüncü günü
19 Haziran 2024 Çarşamba: Bayramın dördüncü günü
NEREDEN İZMİRİM KART ALABİLİRİM?
İzmirim Kart; kent genelinde yaygın olarak bulunan İzmirim Kart satış noktası logosunun bulunduğu bayilerde; ulaşım noktalarındaki istasyonlarındaki dolum otomatı olan yüklematik cihazlarından kart ücreti ödenerek satın alınır ve bakiye yükleme yapılarak kullanılır.
HANGİ BANKA KARTLARI İLE BAKİYE YÜKLENEBİLİR?
İnternet üzerinden kartınıza bakiye yüklemek için 3D Secure desteği veren tüm banka kartları, kredi kartları ve sanal kartlar kullanılabilir.