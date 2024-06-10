İzmir’de Kurban Bayramı’nda toplu taşıma ücretsiz mi olacak?

İZMİR'DE KURBAN BAYRAMI'NDA TOPLU ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?

Vatandaşlar, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferlerinden, belediyelerin ve belediyeler tarafından kurulan birliklerin, müesseselerin ve işletmelerin yürüttüğü toplu taşıma hizmetlerinden 16 Haziran Pazar günü saat 00.00'dan (Cumartesi gününü Pazar gününe bağlayan gece) 19 Haziran Çarşamba günü gün sonuna kadar ücretsiz yararlanabilecekler.



İZBAN dışında kalan raylı ulaşımlar ve ESHOT otobüslerinin bayramda ücretsiz olup olmayacağına yönelik henüz bir açıklama yapılmadı.