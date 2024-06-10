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İzmir'de palet atölyesindeki yangın kontrol altında

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde palet ve seramik deposunda dün akşam saatlerinde çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA
İzmir’de palet atölyesindeki yangın kontrol altında

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki palet ve seramik deposunda çıkan yangın, karadan ve havadan müdahaleyle söndürüldü.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Sekiz Eylül Mahallesi'nde bulunan bir palet ve seramik deposunda meydana geldi. Çıkış sebebi hünez belirlenemeyen yangına, çevredeki vatandaşların ihbarıyla itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyürken, yerleşim yerlerine yakın olması nedeniyle havadan helikopter ile de müdahalede bulunuldu.

Yangın, saat 19.00 sıralarında kontrol altına alınırken, soğutma çalışması sürüyor. Yangında 1 traktör ve 2 kamyonet tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, alanın yakınında bulunan zeytin ağaçları da zarar gördü. Yangında ölen ve yaralanan olmadığı öğrenilirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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