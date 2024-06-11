Astarı yüzünü geçti!

ESHOT ve İZULAŞ'ta yakıt fiyatlarını azaltmayı amaçlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi dizel yakıt kullanan araçlarını CNG (sıkıştırılmış doğal gaz) yakıt sistemine çevrilmesi önerisine Ulaşım Komisyonu 'ret' oyu verirken komisyonun önergeyi kabul etmemesinin başlıca sebeplerinden birinin dönüşüm ücretinin ortalama 100 bin dolar olduğu öğrenildi.

KOMİSYONDA REDDEDİLDİ

Sürdürülebilir Enerji ve İklim Değişikliği Komisyonu ve Ulaşım Komisyonu'na sevk edilen ilgili önerge Enerji ve İklim Değişikliği Komisyonu tarafından oy birliği ile kabul edilirken, Ulaşım Komisyonu tarafından ise oy birliği ile reddedildi. Ulaşım Komisyonu'nun ret nedeni belli oldu. Edinilen bilgiye göre İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bünyesinde yer alan araçların 184 tanesi dönüşüme uygun konumda. Uygunluk bulunan araçların 2007-2008 model otobüsler olduğu belirtilirken araçların ortalama 1,5 milyon kilometrede olduğunun altı çizildi. Dönüşümün de maliyetli olduğu belirtilen süreç için her bir otobüsün dönüştürülmesinin ortalama olarak 100 bin Dolar'a ulaşabileceği, dizelden gaza geçilmesi sonrası araçlarda performans kaybının olacağı ve bu nedenle otobüslerin yüzde 30 az kapasite ile çalışacağı aktarıldı. Komisyonun bu sebeple ret kararı aldığı öğrenildi.