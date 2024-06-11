İşçilerin derdine ’Deva’ olamadı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına destek olunması karşılığında CHP listesinden İzmir milletvekili seçilen Deva Partili Seda Kaya Ösen, eşi Bertuğ Ösen'in sahibi olduğu jant fabrikasında işçi kıyımı yapılırken tabir yerindeyse üç maymunu oynadı.

HAKSIZ VE HUKUKSUZ ÇIKIŞ

Ali Babacan önderliğinde 'Dertlere deva olacağız' sloganı ile kurulan partinin İzmir'de bir süre kurucu il başkanlığını da yürüten vekil Kaya Ösen, eşinin sahibi olduğu fabrikadaki işçilerin dahi derdine deva olamadı. Fabrikanın Çiğli, Gaziemir ve Bornova'daki işletmelerinden son 2 yılda binden fazla işçinin haksız ve hukuksuz biçimde ihbar hakları da gasp edilerek işten çıkartıldığı öğrenildi.

Deva Partili Seda Kaya Ösen

Deva Partisi'nin önceki günkü Genel Kurulu'na katılan Seda Kaya Ösen'i protesto eden işsiz işçiler, "Siyasi iktidarı eleştiren, emekten bahseden, 1 Mayıs paylaşımları yapan Seda Hanım, bizi dinlemek yerine kendi şirketinin reklamını yapmıştır. Bugün bize 'Bana twitterdan değil mailden ulaşır' diyor" dedi. Seçim döneminde sosyal medya hesabından sürekli demokrasi ve anayasal özgürlük kelimelerini kullanan ancak eşinin sahibi olduğu fabrikada demokrasi ve anayasa yok sayılırken, işçiler hukuksuz bir şekilde işten atılırken sessiz kalan Kaya Ösen, geçtiğimiz gün partisinin genel kurulunda işten atılan işçilerin protestosu ile karşılaştı. Ahmet Piriştina Kültür Merkezi'nde Deva Partisi Genel Kurulu yapılırken, bina önünde toplanan işçiler ihbar tazminat haklarının ödenmesini talep etti.

Deva Partisi İzmir eski kurucu İl Başkanı Seda Kaya Ösen, eşi Bertuğ Ösen'in jant fabrikasından atılan işçilerin sesine kulak vermedi.

"MAİL'DEN ULAŞIN" DİYOR!

Boyun fıtığı olduğu için ihbarsız atılan işçiler dahi olduğunu söyleyen işçiler açıklamasında, "Ösen bize diyor ki mahkemede hakkınızı arayın. Bugün bu ülkede mahkeme süreçlerinin nasıl gittiğini iyi biliyoruz. Sürekli AK Parti'yi eleştirenler, demokrasi isteyenler konu kendi çıkarları olduğunda zerre demokratik olmuyorlar. CMS bir fabrikasını 4 fabrika yaptıysa bunu çalışan 3 bin işçinin alınteri ile yapmıştır. Yakın zamanda bu fabrikada bel fıtığı, boyun fıtığı olduğu için ihbarsız atılan işçiler var. Bunu kabul etmediğinde tazminatsız atılan işçiler var. 1,5 yıldır bu devam ediyor. Bugün Seda Kaya Ösen'in yanına geldik. Siyasi iktidarı eleştiren, emekten bahseden, 1 Mayıs paylaşımları yapan Seda Hanım, bizi dinlemek yerine kendi şirketinin reklamını yapmıştır. Bugün bize 'bana twitterdan değil mailden ulaşın' diyor. Taleplerimiz; işten atmalar yasaklansın, haksız ve hukuksuz biçimde işçileri tehdit edenler hakkında soruşturma başlatılsın, bugüne kadar atılan işçilerin ihbar hakkı geri verilsin, CMS'de bu hukuksuzluğu yapan yöneticiler işten atılsın" dedi.

İki yıldan beri binden fazla çalışanın işten atıldığını belirten işçiler, vekil Seda Kaya Ösen'den yardım istedi, ancak umutları suya düştü.

GECE 02:00'DE İŞTEN ÇIKARDILAR

İŞÇİLERİN büyük çoğunluğunun kıdem, ihbar tazminatını ve işsizlik maaşından yoksun kılan kod 46 kapsamında olan 'İşverenin niyetini kötüye kullanma' gerekçesi ile işten atıldığı öğrenildi. Hatta bir işçi, "İhbar tazminatınızı almazsanız kıdem tazminatınızı vereceğiz ve Kod-4'le çıkışını vereceğiz' diyorlar. Kabul etmeyenleri ise Kod-46 ile veya işsizlik maaşının ve yeni bir işe başlamaya engel olan Kod-26 gerekçe gösterilerek işten çıkarıyorlar. Böyle olunca arkadaşlarımız işsizlik maaşı bile alamayacağı için teklifleri kabul etmek zorunda kalıyor. Yıllarca çalışan emek veren insanların hakkını vermediler. Bu fabrikada insanları gece saat 02.00'de işten çıkardılar" dedi.