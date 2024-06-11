İzmir’de elektrik kesintisi 11 Haziran Salı

Son dakika İzmir haberleri...İzmir'de bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler araştırılıyor. İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli elektrik kesintisi yaşanacağı merak ediliyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri paylaştı. İşte 11 Haziran Salı İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
Saat : 9:00 - 16:00
ALİAĞA / İZMİR
Aşağışakran
Saat : 9:00 - 16:00
BAYINDIR / İZMİR
Fırınlı
Elifli
Saat : 9:00 - 12:00
BAYRAKLI / İZMİR
Yamanlar
Saat : 10:00 - 16:00
BERGAMA / İZMİR
Akçenger
Saat : 9:00 - 15:00
BORNOVA / İZMİR
İnönü
Saat : 9:00 - 15:00
BUCA / İZMİR
Karacaağaç
Saat : 7:00 - 10:30
ÇEŞME / İZMİR
Alaçatı
Saat : 11:00 - 17:00
DİKİLİ / İZMİR
Salihler
Bahçeli
Saat : 9:00 - 15:00
FOÇA / İZMİR
Kazım Dirik
Hacıveli
Saat : 9:00 - 16:00
GAZİEMİR / İZMİR
Binbaşı Reşatbey
Saat : 12:00 - 13:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Aşık Veysel
Aydın
Saat : 9:00 - 15:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Sinancılar
Yenikurudere
Bağyurdu 29 Ekim
Ovacık
Sarılar
Saat : 9:00 - 16:00
KİRAZ / İZMİR
Umurlu
Saat : 9:00 - 14:00
KONAK / İZMİR
Altıntaş
Güngör
Saat : 9:00 - 12:00
MENDERES / İZMİR
Çileme
Tekeli Atatürk
Saat : 9:00 - 15:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Ocaklı
Beyazıtlar
Küçükavulcuk
Zafer
Saat : 9:00 - 16:00
TİRE / İZMİR
Alacalı
Eskioba
Mahmutlar
Yenioba
Saat : 9:00 - 13:00
TORBALI / İZMİR
Tepeköy
Saat : 10:00 - 16:00
URLA / İZMİR
Sıra
Altıntaş