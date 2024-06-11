İzmir’de elektrik kesintisi 11 Haziran Salı

Son dakika İzmir haberleri...İzmir'de bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler araştırılıyor. İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli elektrik kesintisi yaşanacağı merak ediliyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri paylaştı. İşte 11 Haziran Salı İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...