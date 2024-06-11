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Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 11 Haziran Salı

İzmir'de elektrik kesintisi 11 Haziran Salı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün elektrik kesintisi olacak mı? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik ve su kesintileri sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. GDZ Elektrik bugün İzmir'de yaşanacak kesintileri duyurdu. İşte 11 Haziran Salı İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

GÖZDE AYVAZ
İzmir’de elektrik kesintisi 11 Haziran Salı

Son dakika İzmir haberleri...İzmir'de bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler araştırılıyor. İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli elektrik kesintisi yaşanacağı merak ediliyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri paylaştı. İşte 11 Haziran Salı İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İzmir’de elektrik kesintisi 11 Haziran Salı

Saat : 9:00 - 16:00
ALİAĞA / İZMİR
Aşağışakran

Saat : 9:00 - 16:00
BAYINDIR / İZMİR
Fırınlı
Elifli

Saat : 9:00 - 12:00
BAYRAKLI / İZMİR
Yamanlar

Saat : 10:00 - 16:00
BERGAMA / İZMİR
Akçenger

Saat : 9:00 - 15:00
BORNOVA / İZMİR
İnönü

İzmir’de elektrik kesintisi 11 Haziran Salı

Saat : 9:00 - 15:00
BUCA / İZMİR
Karacaağaç

Saat : 7:00 - 10:30
ÇEŞME / İZMİR
Alaçatı

Saat : 11:00 - 17:00
DİKİLİ / İZMİR
Salihler
Bahçeli

Saat : 9:00 - 15:00
FOÇA / İZMİR
Kazım Dirik
Hacıveli

Saat : 9:00 - 16:00
GAZİEMİR / İZMİR
Binbaşı Reşatbey

Saat : 12:00 - 13:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Aşık Veysel
Aydın

İzmir’de elektrik kesintisi 11 Haziran Salı

Saat : 9:00 - 15:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Sinancılar
Yenikurudere
Bağyurdu 29 Ekim
Ovacık
Sarılar

Saat : 9:00 - 16:00
KİRAZ / İZMİR
Umurlu

Saat : 9:00 - 14:00
KONAK / İZMİR
Altıntaş
Güngör

Saat : 9:00 - 12:00
MENDERES / İZMİR
Çileme
Tekeli Atatürk

Saat : 9:00 - 15:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Ocaklı
Beyazıtlar
Küçükavulcuk
Zafer

İzmir’de elektrik kesintisi 11 Haziran Salı

Saat : 9:00 - 16:00
TİRE / İZMİR
Alacalı
Eskioba
Mahmutlar
Yenioba

Saat : 9:00 - 13:00
TORBALI / İZMİR
Tepeköy

Saat : 10:00 - 16:00
URLA / İZMİR
Sıra
Altıntaş

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