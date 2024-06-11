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Haberler İzmir İzmir'de feci kaza! Yaşlı çift traktörün altında kalarak can verdi

İzmir'de feci kaza! Yaşlı çift traktörün altında kalarak can verdi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen feci olayda kontrolden çıkan traktör tel çitlerine çarptı. Kaza sonucu traktördeki yaşlı çift hayatını kaybetti.

DHA
İzmir’de feci kaza! Yaşlı çift traktörün altında kalarak can verdi

Son dakika İzmir haberleri... Edinilen bilgiye göre, Muammer Er (89) yönetimindeki 35 D 1565 plakalı traktör, Bademli Mahallesi yolunda kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan seranın tel çitlerine çarptı. Traktördeki sürücü ile yanında bulunan eşi Ayşe Er (78), savrularak hareket halindeki traktörün altında kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, Ayşe Er'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olarak Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan Muammer Er ise burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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