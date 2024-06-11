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İzmir'de FETÖ operasyonu: 5 şüpheli yakalandı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de terör örgütlerine mensup şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar sürüyor. Ekipler FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik yaptığı operasyonda 5 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

AA
İzmir’de FETÖ operasyonu: 5 şüpheli yakalandı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunun FETÖ'ye yönelik soruşturmaları kapsamında örgütün mahrem yapılanması içerisinde oldukları suçlamasıyla 8 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Polisin düzenlediği operasyonda şüphelilerden 5'i gözaltına alındı, diğerlerinin yakalanması için çalışmanın sürdüğü öğrenildi. Şüphelilerin terör örgütü içinde "bölge talebe mesulü", "üniversite mezun mesulü", "ev abisi" ve "asker şahıslardan sorumlu" gibi sözde ünvanlarla faaliyet yürüttükleri, örgütün sözde TSK yapılanmasına eleman temin ettikleri öne sürüldü.

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