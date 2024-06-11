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Haberler İzmir İzmir'de termometreler 44 dereceyi gösterecek

İzmir'de termometreler 44 dereceyi gösterecek

HABER MERKEZİ
İzmir’de termometreler 44 dereceyi gösterecek

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nden aktarılan verilere göre, İzmir'de hafta boyunca güneşin yakıcı etkisi hissedilmeye devam edecek. Çarşamba gününden itibaren merkez ilçelerde ibrenin 40 dereceyi zorlayacağı belirtildi. Tire'de ise perşembe gününden itibaren hava 44 dereceye çıkacak. Meteoroloji'den alınan verilere göre; İzmir'de mevsim normallerinin üzerinde hava sıcaklığı bu hafta da devam edecek. Güneşin yakıcı etkisinin hissedileceği kent merkezinde bugün hava sıcaklığı öğle saatlerinde 38 derece 'ye kadar çıkacak.

UZMANLAR UYARDI

ÇARŞAMBA gününden sonra merkez ilçelerde ibreler 40 dereceyi zorlayacak. Gece ve gündüz sıcaklığı arasında ise 10 dereceyi aşan farklar olacağı için uzmanlar yaz griplerine karşı uyarılarda bulundu. Yüksek sıcaklıkların özellikle tansiyon, kalp, solunum ve diyabet gibi kronik hastalıkları olan bireyler için büyük risk teşkil ettiğini belirtiliyor. Özellikle sıcaklık ve nem oranının yüksek olduğu öğle vakitlerinde bu hastalıklara sahip olan kişilerin dışarıya çıkmamaları ve gerektiğinde uygun önlemler almaları öneriliyor.

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