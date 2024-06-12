Bir mesajla işten atıldılar

31 Mart yerel seçimleri sonrası İzmir belediyelerinde gündeme gelen işten çıkarmalar devam ediyor. Bu defa Çiğli Belediyesi'ne bağlı Çibel Temizlik Hizmetleri ve Çiğli Gıda İnşaat Turizm'de çalışan 100'ün üzerinde personel, 'seçim öncesi keyfi ve kötü niyetli alım' gerekçesiyle işten çıkarıldı.

İŞ akdine son verilen personele "10.06.2024 tarihinde itibaren geçerli olmak üzere iş sözleşmeniz sona erdirilmiş olup, hak ettiğiniz ücret ve tüm yasal haklarınız hesabınıza yatırılacaktır. Emeğiniz ve çalışmalarınız için teşekkür eder, başarılarınızın devamını dileriz" şeklinde mesaj gönderildi.