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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde memurlar iş bıraktı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile memurlar arasında süren Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine memurlar iş bıraktı. Yarıda kalan görüşmelerin ardından iş bırakan memurlar, meclis salonu önünde eylem yaptı.

DHA
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde memurlar iş bıraktı

TÜM Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel-Sen) ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasındaki Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmeleri, memurların masadan kalkmasıyla sona erdi. Yarıda kalan görüşmelerin ardından iş bırakan memurlar, meclis salonu önünde eylem yaptı.

Tüm Bel-Sen ve İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında bugün saat 13.15'te Çetin Emeç Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen TİS görüşmeleri, sendikanın masadan kalkmasıyla sona erdi. Yapılan görüşmeden sonuç çıkmazken, eylem yapma kararı alındı ve memurlar iş bıraktı. Tüm-Bel Sen 1 No'lu Şube Başkanı Cevdet Keleş, yapılan görüşmelerde uygun bir teklif beklediklerini ancak kendilerine sınırdan teklif verildiğini belirtti.

Kültürpark'ta bulunan meclis salonu önünde eyleme başlayan memurlar, 'Hakkımızı istiyoruz, emeğimizin karşılığın istiyoruz. Emekçilerin gücünü görenler meclisten ve bizden kaçıyorlar. Belediye meclis üyeleri ve başkanı bir yere kaçamayacaksınız' diyerek, tepkilerini dile getirdi. Memurlar, 'Sadaka değil toplu sözleşme', 'Bize ekmek yoksa size huzur yok', 'Başkan buraya' sloganları attı. Eylem yapan memurlar, polisin bulundukları yerden ayrılmasını istedi. Memurların, eylemi sürüyor.

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