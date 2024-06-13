  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Bornova'da orman yangınına havandan karadan müdahale

Bornova'da orman yangınına havandan karadan müdahale

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Bornova ilçesinde öğle saatlerinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 2 uçak, 3 helikopter ve 6 arazöz ile yangını söndürmeye çalışıyor.

İHA
Bornova’da orman yangınına havandan karadan müdahale

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Bornova ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale başladı. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Yangın, öğle saatlerinde Bornova ilçesinin girişinde bulunan ormanlık alanda çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 2 uçak, 3 helikopter ve 6 arazöz ile müdahaleye başladı. Ayrıca olay yerine çok sayıda polis ve ambulans da sevk edildi.

Ekipler yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA