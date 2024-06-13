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Haberler İzmir İzmir'de dolandırıcıların oyunu tutmadı! 'İnşaatta bulduk’ dediler ama...

İzmir'de dolandırıcıların oyunu tutmadı! 'İnşaatta bulduk’ dediler ama...

Son dakika İzmir haberleri... Bornova'da inşaat kazısında altın bulduklarını iddia ederek bir kişiyi 215 bin lira dolandırdıkları öne sürülen 3 kişi tutuklandı.Polis ekipleri, sahte altın satışıyla ilgili Manisa'nın Turgutlu ilçesinde operasyon düzenledi. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

AA
İzmir’de dolandırıcıların oyunu tutmadı! ’İnşaatta bulduk’ dediler ama...

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Bornova ilçesinde inşaat kazısında altın bulduklarını söyleyerek bir kişiyi 215 bin lira dolandırdıkları iddia edilen 3 kişi tutuklandı.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, ilçede bir kişinin 17 Mayıs'ta sahte altınla dolandırılması şikayeti üzerine çalışma yaptı.

İletişime geçtikleri kişiye inşaat kazısında altın bulduklarını söyleyerek, 215 bin lira karşılığında sahte altın sattıkları ileri sürülen O.Ö, M.B. ve E.T, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tespit edildi.

Polis ekipleri, iki gün önce düzenlenen operasyonla şüphelileri yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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