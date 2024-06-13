İzmir’de en çok konut hangi ilçede satıldı? Mayıs ayı verileri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan yeni verilere göre, İzmir'de konut satışları 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %1,2 azalarak 5 bin 940 olarak gerçekleşti. İzmir genelindeki konut satışlarının detayları incelendiğinde, ilk defa satılan konut sayısının %7,9 azalarak bin 594, ikinci el konut satışlarının ise %1,4 artarak 4 bin 346 olduğu belirlendi.

Öte yandan, ipotekli konut satışlarındaki düşüş dikkat çekti. İzmir'de ipotekli konut satışları bir önceki yıla göre %57,1 azalarak 651 oldu. Bu satışların toplam içindeki payı ise %11,0 olarak kaydedildi.

KONUT SATIŞLARI %1,2 AZALDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2023 yılı Mayıs ayında İzmir'de 6 bin 15 olan konut satışı 2024 yılı Mayıs ayında %1,2 azalarak 5 bin 940 oldu.

Ülkemiz genelinde konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %2,4 azalarak 110 bin 588 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 18 bin 814 ile İstanbul, 9 bin 861 ile Ankara ve 6 bin 306 ile Antalya olurken, en az olduğu iller sırasıyla 37 ile Bayburt, 46 ile Ardahan ve 60 ile Hakkari oldu.

BİN 594 KONUT İLK DEFA SATILDI

İzmir'de ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre %7,9 azalarak bin 594 oldu. İzmir'de toplam konut satışları içinde ilk satışın payı %26,8 oldu.

4 BİN 346 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

İzmir'de ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %1,4 artarak 4 bin 346 olarak gerçekleşti. İzmir'de toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışlarının payı %73,2 oldu.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI 651 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İzmir'de ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %57,1 azalarak 651 oldu. Mayıs ayında satışı yapılan konutların %11,0'ı ipotekli satış olarak gerçekleşti.

MAYIS AYINDA YABANCILARA 52 KONUT SATILDI

İzmir'de Mayıs ayında yabancılara yapılan konut satışı bir önceki yılın aynı ayına göre %21,2 azalarak 52 oldu.

Ülkemizde yabancılara yapılan konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %34,8 azalarak 2 bin 64 oldu. Mayıs ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı %1,9 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 797 ile Antalya, 668 ile İstanbul ve 164 ile Mersin oldu.

İZMİR'DE EN ÇOK KONUT HANGİ İLÇEDE SATILDI?

İzmir'de 2024 yılı Mayıs ayında en fazla konut satışı Buca'da gerçekleşti. Konut satış sayısı yüksek olan ilçelerden Buca'da 674 konut satılırken Buca'yı 615 konut satışı ile Menemen, 550 konut satışı ile Torbalı, 537 konut satışı ile Karşıyaka, 376 konut satışı ile Konak, 343 konut satışı ile Karabağlar, 340 konut satışı ile Çiğli, 337 konut satışı ile Bornova, 231 konut satışı ile Seferihisar ve 213 konut satışı ile Bayraklı takip etti.