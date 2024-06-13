İzmir’de talebe yetişilemiyor! Araç kiralamada bayram etkisi

Son dakika İzmir haberleri... Son dakika İzmir haberleri... Araç Kiralamacıları Konfederasyonu (AKKON) İzmir İl Başkanı Ahmet Demir, Kurban Bayramı'nın yaz mevsimine denk gelmesi nedeniyle bölgedeki vatandaşların kiralık araç talebine yetişebilmek için çevre illerden takviye araç getirdiklerini belirtti. Bayram tatili için kiralanan araçların yarısının çevre illerden getirtildiğini söyleyen Demir, geçen yıla göre taleplerde yüzde 50 artış olduğunu söyledi. Demir, "İzmir'de bayram süresince 5 binin üzerinde araç kiralanmasını öngörüyoruz" dedi.

İzmir'de araç kiralama firmaları, Kurban Bayramı'nın yaz mevsimine denk gelmesi nedeniyle çifte bayram yaşıyor. Yurt içinden ve yurt dışından gelen vatandaşlar, tatil beldelerine gitmek için araç kiralama firmalarına ilgi gösteriyor. Turizm bölgesi olan İzmir'de bayramda araç kiralamaya yoğun talep olduğunu ifade eden AKKON İzmir İl Başkanı Ahmet Demir, "Yurt içinden de yurt dışından çok talep var. Bu talepleri yeri geliyor karşılayamıyoruz. Çevre illerden de araç desteği alıyoruz. Taleplerde geçen yıla göre yüzde 50 artış var. Bayramda kiralanan araçların yüzde 50'si çevre illerden getirtildi. İzmir, turizm bölgesi olduğu için yoğun talep var. Turizm bölgesi olmayan illerden araç çekiyoruz" dedi.

FİYATLAR BİN 300 TL'DEN BAŞLIYOR

İzmir'de kiralık araç fiyatları hakkında da bilgi veren Demir, "Ekonomik sınıf araçlar günlük olarak bin 300 TL ile bin 500 TL arasında kiralanıyor. Orta segment araçlarda fiyatlar günlük 2 bin TL ile 2 bin 500 TL arasında değişiyor. Üst segment araçlar da 3 bin TL'den başlıyor, 5 bin TL'ye kadar çıkıyor. İzmir'de bayramda 5 binin üzerinde araç kiralanmasını öngörüyoruz. Vatandaşlar bayram için 7-10 gün arasında araç kiralıyor. Yurt dışından gelen müşterilerimiz ise en az 4 hafta ile 6 hafta arasında kiralama yapıyor. Bu müşterilerimiz bayramda ekonomik sınıf geniş aile araçlarını tercih ediyor" açıklamalarında bulundu.

'MÜŞTERİLER ARAÇ KİRALAMADA KAPORA ATMASIN'

Araç kiralama yapılırken dolandırılmamak için vatandaşların dikkat etmesi gerekenleri sıralayan Demir, "Özellikle yurt dışından araç kiralamak isteyen gurbetçi müşterilerimiz internet üzerinden araç kiralamak istediklerinde kurumsal firmaları tercih etmeli ve araç kiralama firmasını iyice araştırmalı. Çünkü dolandırıcılar kurumsal firmaların sitesini kopyalayıp, insanları dolandırabiliyor. Bizler müşterilerimizden, kesinlikle kapora atmamalarını istiyoruz. Rezervasyon yapmak istediklerinde firmayı iyice araştırsınlar. Federasyon olarak her yerde logomuz, tüm illerde de temsilciklerimiz var. Logomuzun olduğu firmaları tercih edebilirler" diye konuştu.