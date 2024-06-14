250 sağlık neferi sektöre uğurlandı

EGE Üniversitesi (EÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesinde 2023-2024 eğitim öğretim döneminde öğrenimlerini tamamlayan mezunlar törenle sağlık sektörüne uğurlandı. Prof. Dr. Yusuf Vardar MÖTBE Kültür Merkezinde yapılan törene; EÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlkin Şengün, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Prof. Dr. Esin Çeber Turfan, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Aysun Ekşioğlu, Doç. Dr. Mehmet Özkeskin, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı. Törende yaptığı açılış konuşmasında EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'ın sevgilerini ileten Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlkin Şengün "Bu yıl Sağlık Bilimleri Fakültemizden mezun olan 250 öğrencimizin başarısının haklı gururunu yaşıyoruz. Sizleri tam akredite bir üniversiteden mezun ediyoruz" dedi.