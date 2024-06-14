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Haberler İzmir Altın dolandırıcılarına baskın: 3 tutuklama

Altın dolandırıcılarına baskın: 3 tutuklama

HABER MERKEZİ
Altın dolandırıcılarına baskın: 3 tutuklama

İZMİR'DE yapılan operasyonda, sahte altınla dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 3 kişi tutuklandı.

Bornova ilçesinde yaşayan bir vatandaş, polis merkezine yaptığı şikayette, kendisiyle irtibata geçen O.Ö., M.B. ve E.T.'nin "İnşaat kazısında altın bulduk, bunları sana verelim sen de kazan" diyerek, ederinin altında bir fiyatla sattığını, ancak kontrol ettirdiğinde altınların sahte olduğunun anlaşıldığını söyledi. Yapılan araştırma sonucunda şüpheliler O.Ö., M.B. ve E.T., 11 Haziran'da, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yakalandı.

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