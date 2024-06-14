Çeşme’deki fiyatlar güneş kadar yakıyor

İzmir'in Çeşme ilçesindeki fahiş fiyatlar vatandaşın cebini zorluyor. Denizin ve güneşin tadını çıkarmak için beachleri tercih edenlerden istenen en düşük giriş ücreti 500 lira, en yüksek bin lira oldu. Bazı mekanlar giriş ücreti almazken, giriş ücreti olmayan ya da kişi başı bin lira giriş ücreti olan beachlerde minimum 2 veya 3 bin lira arasında değişen zorunlu harcama limitleri olduğu öğrenildi.

100 LİRALIK SU SATIŞI

Elias Alaçatı'da hafta içi 750 lira, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri giriş ücretinin bin lira olduğu, Fly-inn Beach'te yetişkinlerden giriş için 950, çocuklardan 600 lira ücret alındığı Fun Beach'te 600 lira giriş ve 1 içeceğin ücretsiz olduğu, Kali Beach'te haftaiçi 800, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 1000 lira olduğu ve içeri girmek için 18 yaş sınırı olduğu, Mano Del Sol Beach'in haftaiçi ve haftasonu giriş ücretinin 750 lira ve 18 yaş sınırının olduğu, Monarch Beach'in 500 lira giriş ücreti olduğu ancak minimum harcama limitinin olmadığı kaydedildi.

Çeşme'deki beachleri tercih eden vatandaşlar 1 günlük denize girmenin sadece giriş parası ile sınırlı kalmadığını, buradaki mekanlara gidenlerin en az giriş parası kadar otopark ücreti, şezlong ve şemsiye ücreti verdiklerini, bunun yanında da marketlerde satılan 10 liralık suyun buralarda 100 liradan aşağı olmadığını ve buradaki fiyatların da yetkililerce denetlenmesi gerektiğini ifade etti.