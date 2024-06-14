Hasarlı araçlardan kar elde eden şebekenin yöntemi şaşırttı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, istihbarat çalışması ile deprem gibi afetlerde ağır hasar görmüş araçların şasi numarasının kullanılarak, yurt dışından getirilen araçlarla değiştirildiğini bilgisine ulaşıldı. Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 10 Haziran'da harekete geçen polis, İzmir merkezli İstanbul, Kocaeli, Balıkesir, Manisa, Eskişehir ve Ankara'da belirlenen evlere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Dolandırıcılar cezaevine gönderilirken, söz konusu otomobiller emniyete getirildi

BAHÇEDE SERGİLEDİLER

Şebekenin Türkiye ağının lideri olduğu öne sürülen Y.A. ile yurt dışı lideri olduğu iddia edilen E.G.'nin de aralarında bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerdeki aramalarda, 20 araç, 4 motor bloku, 10 elektronik motor beyni, 1 yurt dışı menşeli araca ait şasi demiri, 1 ruhsatsız tabanca ve 23 fişek, çok sayıda plaka, tescil belgesi ve dokümana el konuldu. İşlemlerinin ardından şüphelilerden 4'ü serbest bırakıldı.

Yakalananlar arasında şebekenin Türkiye lideri Y.A. ve yurt dışı lideri E.G. de bulunuyor.

Diğer şüpheliler Y.A., E.G., B.A., M.O.T., T.G., Ş.B., T.T. ve M.A. dün sabah 'nitelikli dolandırıcılık', 'sahtecilik' ve '5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet' suçlarından adliyeye sevk edildi. Öte yandan ele geçirilen otomobiller emniyet bahçesinde sergilendi.