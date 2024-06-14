İzmir uçağında kayıp valiz mağduriyeti

İSTANBUL'DA yaşayan 25 yaşındaki Azra Topuz, İzmir'deki annesinin yanına gelebilmek için 1 yaşındaki bebeğiyle birlikte, uçak bilet aldı. Sabahın erken saatlerinde uçağa binen Topuz, valizini de uçağın kargo bölümüne konulması için teslim etti. Yaklaşık 1 saat süren yolculuğun ardından İzmir'e inen Azra Topuz, teslim alanında valizinin olmadığını öğrendi.

6 SAATLİK BEKLEYİŞ

Yaşadığı durumu hemen yetkililere bildiren Topuz, aldığı cevaplar karşısında şoke oldu. Önce valizinin İstanbul'da kaldığını söylenen kadına valiz tesliminde verilen kağıt soruldu. Kağıda başka birinin isminin yazıldığı ortaya çıkınca da valizin Muş'ta olduğu söylendi. Valizinin kendisine teslim edilmesi için yetkililere ulaşmaya çalışan Topuz, kucağındaki bebeğiyle yaklaşık 6 saat kaldığı İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda mağduriyetini gideremedi.