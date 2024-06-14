İzmir Valiliği duyurdu: Bayramda ağır vasıtalara kısıtlama

İçişleri Bakanlığı tarafından yurt geneli için yayınlanan genelgede, Kurban Bayramı tatili ve 2023-2024 eğitim - öğretim yılının sona ermesinden dolayı vatandaşların oluşacak trafik yoğunluğundan olumsuz etkilenmemesi ve trafik kazası riskinin en aza indirilmesi için ağır vasıtalar için bazı güzergahlarda kısıtlama getirdi. İzmir Valiliği de genelgede yer alan ve il genelini etkileyen güzergahlar hakkında ayrıntılı bilgi verdi.

14 Haziran 2024 Cuma günü saat 06.00 başlayıp, 16 Haziran 2024 Pazar günü saat 05.00'te sona erecek kısıtlamada kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların aşağıda belirtilen yollara girişleri yasaklandı:

O - 5 (Gebze - İzmir) otoyolunda; Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir ve Manisa katılımlarından itibaren,

D - 300 karayolunda; Ankara, Afyonkarahisar, Uşak, Manisa ili katılımlarından itibaren,

D - 550 karayolunda; Çanakkale ilinden itibaren ağır vasıtalara giriş yasaklandı.

İzmir Valiliği'nin bir diğer açıklamasında, tedarik sürecinin etkilenmemesi için istisnai durumlar hakkında da bilgi verdi. Açıklamada, "Kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların kullanıldığı güzergahlarda tedarik süreçlerinin aksamaması için; yaş sebze/meyve, süt ve süt ürünleri gibi bozulabilir gıdalar, dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, posta/süreli yayın, kurbanlık ile akaryakıt taşıyan araçların öncelikle ana arterler haricindeki güzergahlarda, zorunluluk halinde ise ana arterler üzerinde en az süreyle bulunacak şekilde istisnai olarak seyirlerine izin verileceği bildirildi.' denildi.