Üç ilde orman yangını

İZMİR, Manisa ve Çanakkale'de çıkan orman yangınlarının söndürülmesi için çalışma başlatıldı. Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesi için ekipler müdahaleye başladı. İzmir'in Bornova ilçesinde de dün iki ayrı bölgede yangın çıktı.

Yangına 2 uçak ve 3 helikopterle havadan, 6 arazöz ve orman işçileriyle karadan müdahale edilerek kontrol altına alındı. Manisa'nın Kula ilçesinde çıkan orman yangınına da ekipler müdahale için harekete geçti.

Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 2 helikopter, 2 uçak, 10 itfaiye, 20 traktör, 4 arazöz, 3 su tankeri ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Kula'daki yangın 5 saatte söndürülürken toplam 10 hektar alan küle döndü.