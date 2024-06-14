Ulaşımda master plan hazırlanıyor

Yeni Asır Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir, Haber Koordinatörü Sezai Elgin, Yazı İşleri Müdürü Zümrüt Yılmaz, Ek Yayınlar Sorumlusu Burcu Ilgın Hoşafoğlu ve İstihbarat Sorumlusu Şenol Kantürk, yerel seçimlerden sonra başkanlık koltuğuna oturan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

GÜNCELLENMESİ GEREKİYOR

Yeni Asır Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir ile Başkan Tugay'ın sohbetinde ilk gündeme gelen konu TCDD ile Büyükşehir Belediyesi'nin ortak olduğu İZBAN oldu. İZBAN ortaklığı konusunda 'Ya siz işletin, devredelim ya da biz işletelim' önerisinde bulunduğunu ve bu görüşünde ısrarcı olduğunu hatırlatan Tugay şöyle konuştu: "Bu konuyu Ulaşım ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile bizzat görüşüp çözerim diye düşünüyorum. Benim düşüncem böyle konuların uzaktan uzağa konuşulması değil, yüz yüze konuşulması gerektiği. Şimdi ortada bir sorun var. Ben sorun yokken bunları konuşmuyorum. Buradaki sorunun değişmesi, düzelmesi lazım. Kentin sorunlarıyla ilgili samimi açıklamalar yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Yeni Asır'a samimi açıklamalarda bulundu.

Başkan Tugay, ulaşımda konforu artıracak projeler üzerinde çalıştıklarını, kentin ihtiyacını göz önüne alarak raylı sistem ve toplu ulaşımın yanı sıra yaya ve bisiklet ulaşımını kapsayan yeni bir Ulaşım Master Planı üzerinde çalıştıklarını söyledi. Tugay, mevcut ulaşım master planının güncellenmesi gerektiğine dikkat çekerek, "Bu plan oldukça kapsamlı ve bizim 30 yıllık yani 2050'ye kadar olan ulaşım ihtiyacımızı karşılayacak bir plan. Böyle bir çalışma var. Ondan sonraki bütün yatırımları buna göre yapacağız. Şuan bize aktarılan, bitirilmesi gereken işleri bitirmek için çaba gösteriyorum" dedi.

'ÇOK SAYIDA ŞİKAYET GELDİ'

Konak'taki Şehit Nevres ve Vasıf Çınar Bulvarı'ndaki bisiklet yollarının kaldırılmasına yönelik tepkilere de değinen Tugay, "Adaylık sürecimde sahada çalışırken insanlardan buralarıyla ilgili çok şikayet vardı. Çünkü başı ve sonu bir yere bağlanmıyordu. Eski haline çevirmeyi daha doğru bulduk çünkü vatandaşın talebi bu yöndeydi" dedi. Kente bisikletçilerin kullanacağı çok daha güzel bisiklet yolları yapacaklarının da altını çizen Tugay, "Devamlılığı olan, mesela insanları bir yerden bir yere götüren bisiklet yolları olacak. Onlarla ilgili çalışmamız var. Ben bisiklet severim hatta aram onlarla da çok iyidir. Bu durum kesinlikle bisiklete, bisikletçilere karşı yapılmış bir şey değil. Kentin ulaşım planlaması ile ilgili hatalı bir uygulama yüzünden böyle oldu" diye konuştu.

PLANA GÖRE YATIRIM

İzmir'in yeni bir Ulaşım Master Planı'na ihtiyacı olduğunun altını çizen Tugay, "İzmir'in her türlü ulaşımda, trafiğinde, toplu ulaşımında, bisikleti de, yayaları da yani hepsini kapsayan Ulaşım Master Planı çalışmasına ihtiyacı var. Daha önce bir kere yapılmış ama eksikleri olmuş. Şimdi oldukça kapsamlı ve bizim 30 yıllık yani 2050'ye kadar olan ulaşım ihtiyacımızı karşılayacak bir plan yapacağız. Ondan sonraki bütün yatırımlarımızı da buna göre yapacağız" dedi. Şuan önceki dönemden kalan işlerin bitirilmesi için çaba gösterdiğini vurgulayan Tugay, "Ne yapıyoruz? Buca Onat Tüneli, Buca Metrosu, bazı bağlantı yolları ve kavşak çalışmaları var. Bu eksiklikleri bir tamamlayalım önce sonra daha üst ölçekli planlamayla beraber alternatif yollar nasıl açılacak, bağlantı yolları nasıl yapılacak, hangi kavşakta nasıl düzenleme yapılacak, yeni tüneller, metrolar nasıl yapılacak, raylı sistemleri nereye yapacağız gibi bütün bunların hepsine çalışacağız" diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Yeni Asır Gazetesi Haber Koordinatörü Sezai Elgin ile

KÜLTÜRPARK'TA YAPILAŞMAYA KARŞIYIM

İZMİR'İN Central Parkı olarak nitelendirilen İzmir Kültürpark'ta yeni bir yapılaşmayı asla düşünmediğinin altını çizen Tugay, "Kültürpark ile ilgili daha önce çalışılmış. Kurula iletilmiş ve onay bekleyen bir plan var. Burası yeşil alan. Sadece içerisindeki mevcut spor salonunun olduğu yer ve hollerin olduğu yerde yeni bir yapı için verilmesi öngörülüyor. Henüz Kurul'dan onay gelmedi ancak biz spor salonunu mevcut haliyle yenilemeyi düşünüyoruz. Fakat Kültürpark'a asla yeni bir bina yapmayı düşünmüyoruz. Var olanlardan gereksiz gördüklerimizi de kaldırmayı düşünüyorum, yeter ki onay gelsin. Burası şehrimizin Central Parkı'dır. Lunaparkın da başka bir yere taşınması gerektiğini söylüyorum. Bu seneki Enternasyonel İzmir Fuar'ı bitene kadar kalacak, ondan sonra çıkmalarını isteyeceğiz" dedi.

5 YIL İÇİNDE KÖRFEZ ARTIK KİRLENMEYECEK

İZMİR Körfezi'nin kirlenmesinin tamamen durması için alt yapı çalışması yapılması gerektiğini aktaran Tugay, "3-5 ayda bir çözüm üretirim diyemem, gerçekçi olmaz ama 5 sene içerisinde benim düşüncem, inancım o, körfez artık hiçbir şekilde ilave olarak kirlenmeyeceğidir. Sonraki süreçte de kendi kendini temizlemesini beklememiz gerekiyor" dedi.