Cephanelik hakiminin görev yeri değiştirildi

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 2024 Yılı Adli ve İdari Yargı Kararnamesi'ni yayımladı. Kararnameyle 4 bin 9'u adli, 290'ı idari yargı olmak üzere toplam 4 bin 299 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. İzmir Adliyesindeki dinlenme odasıyla ilgili kamuoyuna yansıyan görüntüler ve iddialar üzerine hakkında soruşturma başlatılan eski İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Oktay Tabur da İzmir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı tenzili rütbe ile Karşıyaka Hâkimliği'ne atandı. Oktay Tabur, İzmir Adliyesi'nde bulunan 'dinlenme odası'na 13 tabanca ve 7 uzun namlulu tüfek asmıştı ve birçok üst düzey yargı mensubuyla pozlar da vermişti. Tabur hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulunca inceleme ve soruşturma başlatılmıştı.

İZMİR'DE ATAMALAR

- Mustafa Bahtiyar: İzmir Bölge İdare Mahkemesi Daire Başkanı görevinden İzmir Bölge İdare Mahkemesi Üyeliği'ne atandı.

- Ömer Demir: İzmir Vergi Mahkemesi Başkanı görevinden İzmir Bölge İdare Mahkemesi Daire Başkanlığı'na atandı.

- Suat Ülker: İzmir İzmir İdare Mahkemesi Başkanı görevinden İzmir Bölge İdare Mahkemesi Daire Başkanlığı'na atandı.

- Gözde Kaan: İzmir Bölge İdare Mahkemesi Üyesi görevinden İzmir İdare Mahkemesi Başkanlığı'na atandı.

ÇEŞME'YE AĞIR CEZA MAHKEMESİ KURULDU

Yargının etkinliğinin ve verimliliğinin artırılmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, Hakimler ve Savcılar Kurulunca İzmir Çeşme'ye Ağır Ceza Mahkemesi kuruldu. Coğrafi durum, yargı çevreleri ve iş yükü dikkate alınarak yapılan değerlendirmeler sonucunda Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun olumlu görüşleri ile birlikte, Adli ve İdari Yargı 2024 yılı Ana Kararnamesi'ne göre; Çeşme, Dörtyol, Milas, Polatlı, Birecik, Ergani ve Reyhanlı ilçelerine ilk kez Ağır Ceza Mahkemesi kurularak faaliyete geçirilmesi planlandı. Bu ilçelere Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ataması yapıldı. Çeşme Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ve üyeleri de atandı. Çeşme Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ise Emre Erdemir oldu.