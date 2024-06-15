Özel Sağlık’ta Gebelikten Okul Çağına Farkındalık Semineri

İZMİR Özel Sağlık Hastanesi'nin düzenlediği Gebelikten Okul Çağına Farkındalık Semineri'nde uzman hekimler, Mimar Sinan Mahallesi sakinlerini gebelik ve çocukların fizyolojik gelişimi konusunda bilgilendirdi. Seminer kapsamında ayrıntılı sunumlar gerçekleştiren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. İsmail Evren, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Can Özoğlu ile Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Öğr. Gör. Dr. Şerafettin Özdoğan katılımcıların sorularını da yanıtladı. Gebeliğin kadın yaşamında önemli bir süreç olduğunu belirten Op. Dr. İsmail Evren, "Gebelikte, hormonların etkisiyle anne karnındaki bebek büyüdükçe anne de değişiyor. Hamile bir kadın kendisini adeta hasta gibi değerlendiriyor. Oysa, siz hasta değilsiniz; yalnızca doğal bir değişim süreci içindesiniz" diye konuştu.

ÇOCUK Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Can Özoğlu da, bebeklerin belli fiziksel refleksler ve tepkilerle doğduğunu ve bu reflekslerin belli bir süre sonra kaybolması gerektiğini dile getirdi.

UZMAN HEKİME BAŞVURUN

BEBEKLERİN doğuştan gelen bu ilkel reflekslerinin normal olduğunu 4-6 ay arasında kaybolması gerektiğini kaydeden Dr. Can Özoğlu, "Bebeklerde bulunan arama, emme, avcuna parmak uzatınca kavrama, moro refleksi, tonik boyun refleksi gibi hareketler normaldir. Eğer bu refleks ve tepkiler belli sürelerde kaybolmazsa nörolojik sıkıntılara işaret edebilir. Ebeveynler bu konuda karar vermek için acele etmemeli, mutlaka deneyimli uzman hekimlere başvurmalıdır. Bu süreçlerin takip edilmesi bebeğin mental ve fiziksel gelişimi açısından önem taşımaktadır" dedi.

AİLE İÇİ İLETİŞİM ÖNEMLİ

ANNE karnındayken kalıtım, beslenme, alkol, sigara kullanımı çevresel etkenler gibi nedenlerin bebek gelişimini olumsuz etkileyebildiğine dikkat çeken Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Öğr. Gör. Dr. Şerafettin Özdoğan ise şunları kaydetti: "Aile bireylerinin birbirleriyle uyumu ve iletişimi bebeğin gelişmesi için çok önemli. Bebek aslında anne karnındayken bile anne babayı duyar. Bu nedenle doğa sesi, klasik müziklerin dinletilmesi faydalıdır. Ama en güzeli anne babanın söylediği şarkılardır."